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贺荣当选陕西省首任监察委员会主任

贺荣当选陕西省首任监察委员会主任
2018年01月30日 23:12 政府网站
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　　1月30日下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

　　会议选举贺荣为陕西省监察委员会主任。

　　陕西省委常委、省纪委书记

　　贺荣

　　性别：女

　　出生年月：1962年10月

　　籍贯：山东临邑

　　学位/学历：博士

　　贺荣，1962年10月生，女，汉族，山东临邑人，1984年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，中央党校研究生学历，法学博士，二级大法官。

　　历任北京市高级人民法院研究室副主任、副处级审判员、正处级审判员、研究室主任，北京市高级人民法院副院长、党组成员，北京市朝阳区副区长（挂职），北京市第二中级人民法院院长、党组书记（正局级），北京市高级人民法院副院长、党组副书记。

　　2011.12 最高人民法院审判委员会副部级专职委员

　　2013.09 最高人民法院党组成员、审判委员会副部级专职委员

　　2013.10 最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员

　　2017.03 陕西省委常委、省纪委书记

　　十一届全国妇联执委，十三届省委委员，十三届省纪委委员，省第十三次党代会代表。第十九届中央纪委委员。

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：刘德宾 SN222

贺荣陕西省监察
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