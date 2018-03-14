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| 2018全国两会特别报道

张庆黎刘奇葆等24人当选新一届全国政协副主席

张庆黎刘奇葆等24人当选新一届全国政协副主席
2018年03月14日 17:19 新华社
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　　张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙等24名同志当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副主席。

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责任编辑：刘光博

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