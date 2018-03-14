张庆黎刘奇葆等24人当选新一届全国政协副主席

张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙等24名同志当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副主席。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 汪洋当选新一届全国政协主席
- 【 军事 】 我少将:世界难民 有哪个是中国打出来...
- 【 财经 】 学者：年轻人也要为自己养老早做准备
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 最爱的内地城市？霍启刚秒答郭晶晶家...
- 【 科技 】 多米高管集体反思：不成功但绝不算失...
- 【 教育 】 小男生一篇作文惊呆网友：文笔逆天
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有