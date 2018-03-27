台湾高雄街头凌晨爆发枪战 警方起获移动军火库

台湾媒体报道，高雄市街头今天（27日）凌晨惊传枪战，警方连开22枪，击毙一名匪徒，抓获另外两人，并在匪徒车上发现大量武器。

据报道，当时警方拦查了一辆可疑的白色轿车，不料后座一名歹徒直接拿枪伸出窗外，警方立刻将对方车辆包夹到路旁，要对方弃械投降，但车上三名都有毒品前科的歹徒不为所动。双方僵持近10分钟。由于一旁就是24小时营业的超市，警方担心歹徒会开枪反击伤及无辜，因此连开22枪。其中拿枪对着员警的歹徒腹部中弹，送医急救不治。另外两人被警方逮捕带回。

警方还在匪徒车上现场搜出两把冲锋枪、四支手枪和一颗手榴弹，其中两把手枪已上膛。目前全案正进一步调查中。

责任编辑：张建利