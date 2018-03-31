陕西原副省长冯新柱严重违纪被双开(图/简历)

原标题：陕西省政府原党组成员、副省长冯新柱严重违纪被开除党籍和公职

日前，经中共中央批准，中共中央纪委对陕西省政府原党组成员、副省长冯新柱严重违纪问题进行了立案审查。

经查，冯新柱严重违反政治纪律和政治规矩、工作纪律，毫无“四个意识”，对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付，且利用分管扶贫工作职权谋取私利，与相关人员订立攻守同盟，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，长期接受私营企业主安排的宴请和旅游，接受公款宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织谈话函询时不如实说明问题，应私营企业主请托，违规选拔任用干部；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

冯新柱身为党的高级领导干部，理想信念缺失，与人民群众毫无感情，道德败坏，腐化变质，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手。依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予冯新柱开除党籍处分；由国家监察委员会给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

冯新柱简历

冯新柱，男，汉族，1960年7月生，陕西洋县人，在职研究生，高级会计师。1985年6月加入中国共产党，1981年7月参加工作。中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。

1979.10 西安统计学校学习

1981.07 陕西省乡镇企业经贸公司计财科出纳、副科长、公司经理助理（其间：1983.06-1986.06在陕西广播电视大学商业企业经营管理大专班学习）

1989.11 陕西省农电管理局财务副处长

1994.03 陕西省农电管理局财务处处长（其间：1993.08-1995.12在中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）

1996.01 陕西省农电管理局副局长、党组成员（其间：1994.09-1999.12为陕西省财经学院财政专业在职研究生）

2001.06 铜川市政府副市长

2003.03 铜川市委常委，市政府常务副市长、党组成员

2004.08 铜川市委副书记，市政府常务副市长、代理市长、党组书记

2005.03 铜川市委副书记，市政府市长、党组书记

2011.01 铜川市委书记

2015.04 陕西省副省长

2016.08 陕西省副省长，杨凌农业高新技术产业示范区管委会主任（兼）

2018.01 涉嫌严重违纪接受组织审查

（人民网资料 截至2018年1月）

责任编辑：刘光博