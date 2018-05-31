台湾台东县附近发生4.3级左右地震

#地震快讯#中国地震台网自动测定：05月31日09时03分在台湾台东县附近（北纬22.95度，东经121.14度）发生4.3级左右地震，最终结果以正式速报为准。（ @中国地震台网 ）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 市委书记包庇的富商儿子杀人案有新进...
- 【 军事 】 出鞘：我军登陆台湾会遇哪些决战兵器
- 【 财经 】 44年前存入银行1200元 现在能取出多少...
- 【 体育 】 NBA-库里准3双勇士会师骑士 火箭遭逆...
- 【 娱乐 】 曝张韶涵昔日上亿存款被妈妈带走
- 【 科技 】 特斯拉撞上停泊警车 司机:自动驾驶的...
- 【 教育 】 “一元购画”争议再起：主办方被告侵...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有