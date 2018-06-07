香港飞北京航班起飞后后机舱冒烟 称因机械故障

[香港飞北京的CA110航班起飞不到五分钟，后机舱就冒了烟儿！]据乘客反映，香港飞北京的CA110航班起飞不到五分钟后机舱里有烧焦的味儿且冒烟，现已返回香港机场，广播通知是机械故障。飞机本身应是下午1：30起飞，后来因天气原因推迟到8点多起飞。旅客现在已经重新回候机楼等候。国航尚无官方回应。（报料人胡先生） 记者曹小彧 孟环（北京晚报）

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