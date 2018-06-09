工信部：电信企业开展不限量套餐自查 不夸大宣传

“工信微报”微信公号消息，6月7日，针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工业和信息化部相关司局组织召开会议，明确提出有关要求：
一是要求企业提高认识。要认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，在企业提供经营服务过程中，始终从用户需求角度出发，进一步提升服务意识，切实增强用户的获得感。
二是要求企业规范宣传。要高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。
三是要求企业举一反三。要进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。
四是要求企业强化服务。要进一步深化供给侧结构性改革，完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。
会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。
来源：工信微报
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