台湾“军人年改”条例通过 “八百壮士”转型

原标题：“军人年改”条例通过 “八百壮士”转型成立协会

来源：直通台湾

台立法机构临时会6月20日“三读”通过攸关军人年改的《陆海空军军官士官服役条例》修正草案，一直对“年金改革”进行抗争的反年改团体“八百壮士”宣告转型成立“八百壮士捍卫中华协会”，将继续维护军人权益，并反对“台独”。

八百壮士发动游行抗议

尽管国民党“立委”20日一度采取占领主席台的行动，反对通过“军人年改”条例，但是终不敌民进党人数优势，主席台被夺回。

“军人年改”有争议的条文有15条，主要内容包括起支俸率、18%优存利息、离婚配偶请求权、施行日期等，其他没有争议的46条已先行处理完成，整个条文于20日深夜十一点二十左右完成“三读”。

“三读”通过的条文明定，军人年金最低保障金额（俗称“楼地板”）为少尉一级本俸加专业加给，合计数额38990元，服役满20年的退休俸起支俸率为55%、年增率2%，所得替代率上限，军官为90%，士官为95%。

“三读”条文也针对18%优惠存款订定退场机制，规定若领退休俸的退役军人原领月退休所得（含18%优存）高于新制月退休俸，之间的差额将分10年平均调降。若原领月退休所得低于新制月退休俸或“楼地板”者，则不受影响。

法案也未比照公教人员年改案确定7月1日为实施日期，而是授权台行政机构订定实施日期。

国民党约25位“立委”在议场内高喊“错误军改、绝不背书”、“欺骗现役、欺侮退役”等口号表达反对；议场外，反年改团体“八百壮士”也集结抗议，但是争议条文最终仍在民进党人数优势下表决通过。

“军改条例”通过后，蔡英文、赖清德、柯建铭等都表示欢迎，称免除了军人年金破产的危机，赖清德更称军人退抚基金财务将得以维持30年稳健运作。

“八百壮士”转型 年底担任选战攻击手

“八百壮士”执行长罗睿达20日表示，民进党团以多数暴力让“军人年改”条例强行闯关，未来将继续提请“释宪”争取公平正义。罗睿达说，民进党上台后不断以意识形态打击异己，以党意控制民意，认定军公教人员并非主要族群，擅自剥夺、危害他们的生命财产安全，实在丧心病狂。

八百壮士号召群众到“立法院”外抗议，并列出年改“5大恶人”扭曲肖像

罗睿达说，“八百壮士”将转型为“八百壮士捍卫中华协会”，继续为大家争取权益，并对抗“台独”。

“八百壮士” 20日在现场发放报名单，呼吁曾参加过反年改陈抗的民众加入“捍卫中华协会”，在未来一起继续争取权益。“八百壮士”预定在6月30日召开协会会员大会，选出理监事，维护退伍军人权益及尊严，“对抗这个不公不义政府”。

“八百壮士”副指挥官吴斯怀

“八百壮士”副指挥官吴斯怀表示，目前正在积极寻觅可用的地址。吴斯怀说，转型为“捍卫中华协会”后将集结各县市军公教的力量，继续在年底选战中担任攻击手的角色。

责任编辑：刘德宾 SN222