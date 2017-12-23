新党回应“拿大陆钱建军事组织” ：军训都没上过

新党主席郁慕明接受记者采访

[环球网综合报道]日前，新党四名青年领袖王炳忠、侯汉廷、林明正、陈斯俊刚被台“调查局”搜查并带走，紧接着，岛内绿营民嘴周玉蔻就在一档节目中公开声称，新党青年成立了一个类似军事训练的团队，且王炳忠家人账户出现500万（新台币，约合人民币109万），疑似是替大陆发展组织。22日，新党主席郁慕明讽刺表示“这代年轻人连军训课都没上过，笑死人了”

据台湾亲绿媒体《自由时报》报道，21日晚，周玉蔻在政论电视节目中，声称统派组织“新中华儿女学会”、台大“中华复兴社”，用论坛、写稿，带团前往大陆的手法，来传播中国共产党政治思想。同时周还称，新党最近以“战时管用”为目的，在台湾招募学生，成立“类似军事训练的团队”。

22日，新党召开记者会，王炳忠对此事进行了回应。王炳忠气愤表示，台检方在审讯时，并没有询问他与军事组织有关的事。“一切都是名嘴自己在说，不知道他们消息来源为何。”

最后，王炳忠再次强调，台检调讯问过程，提示了很多证据，就是没看到周玉蔻所爆料的事。

22日下午，新党主席郁慕明搭机返台在机场受访，媒体提到周玉蔻一番言论，郁慕明笑称，这太看得起他们了，这代年轻人连军训课都没上过，可能都没打过靶，还要去结合对方，这笑死人了。

记者再次追问，此事会不会是项庄舞剑，意在沛公，是要针对郁慕明？郁慕明则回答说，他不会去揣测，就是坦荡荡去做两岸和平交流的工作，相信下一代年轻人会对他们这时间的努力感恩。

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