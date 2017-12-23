台王炳忠案掀舆论狂潮 邱毅讽蔡英文：毁灭前疯狂

原标题 王炳忠案岛内掀舆论狂潮 邱毅“体谅”蔡英文：毁灭前的最后疯狂

[环球网综合报道]新党发言人王炳忠住处日前遭台“调查局”检警搜索，其父也一同被带回“调查局”、台北地检署调查，岛内一时掀起舆论狂潮，纷纷质疑台当局调查过程不当。对此，国民党前“立委”邱毅表示，幸好王炳忠当时现场直播，才让民众发现这是一场程序违法的荒唐闹剧，并直指这是蔡英文直接下令的系统性行为，更是表示“真是可怜又同情她（蔡英文），就体谅她毁灭之前的最后疯狂吧！”

据台湾“东森新闻网”23日报道，新党青年领袖王炳忠、侯汉廷等四人因疑涉犯台湾所谓的“国安法”遭台“调查局”大阵仗搜索及拘提，王炳忠对过程全程用脸书直播，发现搜索票上竟没有法官签名，22日，王炳忠赴台北地检署告“国安站”副主任叶丽卿及检察官等人涉犯妨害自由、侵入住宅等罪，并转向“高检署”请求移转管辖，王炳忠说“若我没直播，会变成死无对证”。

邱毅对此感叹道，“要是没了现场直播，就可任凭调查人员罗织成罪，有可能真的被形塑成‘共谍’，还好通过画面发现这完全是一场程序违法的荒唐闹剧，如果连这种公然违法的搜索拘提都可以被允许，什么狗屁的‘国安法’，套上个‘国家安全’，戴上‘共谍’的帽子，什么违法的勾当都可以任意妄为了？这不叫绿色恐怖叫什么？这不叫法西斯复辟叫什么”？

“其实这是绿营最惯用的手法，用司法做为政治斗争政治迫害政治打压的工具”，邱毅说，这是由蔡英文直接下令，赤裸裸对统派的迫害打压，否则不会出现法院，北检，“调查局”，“国安站”，警察，一条鞭式的配合无间。

邱毅对此嘲讽，蔡英文面对统一的压力逼近，心中恐惧不安的杯弓蛇影可以理解，但笨到干出如此愚蠢行动，也真令人哑然失笑，“我真是可怜又同情她了，但可怜之人必有可恨之处，就体谅她毁灭之前的最后疯狂吧”！

责任编辑：张岩