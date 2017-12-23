原标题：台大教授总结今年两岸关系 称两岸开启“四战”

[环球网综合报道]“台湾国际关系学会”23日举行座谈会，会上，台大政治系教授左正东称，今年是两岸交流30周年，“但也是两岸往来充满恐惧的一年，今年两岸还开启了‘司法战’‘外交战’‘航行战’‘经济战’”。

台湾“中时电子报”23日报道称，左正东在会议上谈起今年的两岸关系时，总结了自己的“四战”观点。首先是“司法战”，左正东称，先是今年3月“周泓旭案”爆发，再到之后的“李明哲案”。紧接着，是“外交战”，左正东称，今年5月，台湾无法出席WHA（世卫大会），6月巴拿马与台“断交”，这两件事对台的挫败意义深远，尤其是巴拿马“断交”“对台湾来说是非常难以平复的伤痕”。之后，左正东列举“航行战”，提到解放军军机近来频繁绕台及大陆辽宁舰航母编队绕岛巡航，最后，左正东还列出“经济战”，称“陆客不来”对台打击严重，从数据看，左正东说，2015年来台陆客有330万，但过去两年间以每年以六、七十万的数字在减少。“自由行来台陆客2015年有132万，今年到11月底只有96万。从SARS之后台湾每一年观光人数都正成长，今年将会是首次负成长”。

去年5·20蔡英文当局上台之后，两岸关系急转直下，甚至一度出现“急冻”态势，两岸官方交流停摆，台湾经济和民生也因此出现萧条和下滑。国台办此前多次在例行新闻记者会上，对去年以来的两岸关系发展变化进行回应。国台办发言人马晓光曾郑重表示，一个中国原则是两岸关系的政治基础。体现一个中国原则的“九二共识”明确界定了两岸关系的根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。只有回到“九二共识”政治基础上来，两岸关系发展才能拨云见日，开辟新的前景。

责任编辑：张岩