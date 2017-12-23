台湾旅行团在云南发生翻车事故 致10人受伤

原标题：台一旅行团在云南发生翻车事故 两人重伤八人轻伤

[环球网综合报道]台“交通部观光局”23日通报称，台湾一旅行团赴大陆昆明旅游，在22日上午由丽江前往卢沽湖途中，因当地天气原因道路结冰导致翻车，10人受伤，其中有2人重伤，8人轻伤。

据台湾“东森新闻网”23日报道，台“观光局”称，该旅行团一行共10人（含领队），原订于12月21日至28日在大陆昆明旅游，但22日上午遇到翻车意外。23日，伤势较重的领队陈某与旅客王某，以及骨折的旅客陈某等人均已转至丽江人民医院继续接受治疗；伤势无大碍的旅客则将于明（24）日上午提前返台。

对于台湾旅行团在云南发生车祸一事，国家旅游局局长、海峡两岸旅游交流协会会长李金早在获报事件后立即做出批示，要求海旅会迅速启动应急工作机制，密切关注事故进展，及时通报信息，并派员赴现场了解情况，指导工作；督促云南方面全力做好受伤游客救治和安抚工作；指导旅行社会同台方和相关部门做好善后工作。

事发当晚，云南省旅游发展委员会负责人也来到医院看望慰问受伤游客。目前，海旅会秘书处负责人正赶往云南协助和指导做好伤员救治和事故善后工作。

责任编辑：张岩