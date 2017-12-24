台警方带走多名律师记者 蔡当局被讽“威权复辟”

昨日晚间有过千人在“行政院”门口聚集（图片来源：联合新闻网）

[环球网综合报道]据台湾联合新闻网12月24日报道，岛内劳工团体23日下午举行“我血汗过劳，你功德个屁”反“劳基法”修恶的大规模游行，主办单位傍晚6点宣布解散后，至少仍有逾千人在“行政院”前集结。台警方晚上约8时40分派出优势警力驱离。集会民众一路从至台北车站、西门町、北门、中山北路，最后至台北车站后遭警方带上警备车，据悉，有多名记者、律师、学生也被带走，并分别被载至关渡、南港等地。

不过，部分学生躲过警方驱离，入夜后继续发起“台北大富翁”的活动，今天（24日）早上学生及参与者在“立法院”群贤楼前召开记者会重申诉求及控诉警方滥权。而一群律师凌晨也在台北地检署前召开记者会痛批，蔡当局此举根本是“威权复辟”。

警方出动优势警力驱离集会民众（图片来源：联合新闻网）

24日凌晨，多名律师遭警方以“不明原因”带走至警备车上，有律师当场询问“用什么法条限制人身自由？”，但现场没有警察回答，部分人更分别被载至关渡、南港等地。

针对发生23日夜晚和今日凌晨活动发生推挤，警方带走多名民众和律师的事件，有律师在记者会上批评蔡当局，“逮捕律师、威权复辟”、，如果对律师都这么做，那么对一般民众警察到底会怎么做？尤其很多警察在执法时候都穿着没有臂章的外套，“他们是真的警察还是买了一件类似外套的人？”不断询问警察编号但没有人愿意回答。

有律师直指，台北市警察局介寿派出所所长蔡汉政正是发起逮捕律师的警官。

也有律师表示，大概晚上12点左右，现场约30至40名民众表达“想回家”、“想离开”等声音，但警察不愿意让他们离开，甚至还有指挥官数度要求现场员警冲撞在场群众，而最后警察用的理由是民众迟滞在现场，“但这根本是谎言”，因为民众想离开，但警察不愿让他们走，后来还有三名律师遭逮捕。

律师控诉，警员也没有按照集会游行法的举牌程序，甚至还有1至2波推挤是警方发起的，而且民众遭查验身份或保护管束时原本就找律师的权利，既然有权找律师，在场的律师原本就可以自由进出，尤其在场律师没有参与陈情抗议的行动或推挤，“为什么警方有权利可以阻止律师走出包围圈？”

律师讽刺，这些人不是蔡当局口中“最软的一块”？但是你蔡英文拿什么东西对付人民或律师？

大批民众聚集抗议蔡当局“劳基法修法”，令劳工累上加累。（图片来源：联合新闻网）

责任编辑：刘德宾 SN222