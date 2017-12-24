台“役政署长”硬闯台军军营被阻拦 威胁辱骂哨兵

台军成功岭营区（图片来源：《自由时报》）

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”12月24日报道，台“役政署长”林国演被爆料22日下午硬闯台军成功岭营区，“署长”司机还辱骂哨兵。脸书（Facebook）粉丝页“靠北长官2.0”24日的一篇贴文写到，“役政署长闯哨说明”，“鼠长”驾驶（司机）不配合，并口头威胁说“我比你们指挥官还大、我们要开会你这样是妨碍公务、当不完的兵”，并要胁通知旅长。

贴文者称，自己当时走进大门叫哨兵关门，同时回报战情；战情官指示不能放。但“署长”下车闯进营区，将他挡至门外还是硬闯；贴文者随即通知哨兵踩铃，“署长”一直往武装哨哨兵靠近，贴文者吆喝“署长”离开。此时辅导长同待命班冲出来，“署长”才乖乖交出证件识别登记。同时“署长”的司机下车辱骂：“你们都是吃狗屎的！”

对此事件，台当局“内政部役政署长”林国演23日晚间接受岛内亲绿媒体访问时表示，座车上有成功岭进出通行证，却被大门哨兵挡下不给进，才会下车表明“役政署长”的身份。

台当局“役政署长”林国演（图片来源：《自由时报》）

林国演说，“内政部”在成功岭营区有“替代役训练班”，当天要赶着去参加结训，车上有通行证，结果还被挡下来要清查，驾驶当时因赶时间，与哨兵对话态度不好，所以自己当场下车告知自己是“役政署长”，结果还是被哨兵刁难，一群军人还冲出来挡人，要求登记身份证。

他痛批，“役政署”每年在成功岭训练3万多名替代役，结果“国防部”却不给进，目前有100多名替代役在那值勤，“役政署长”要进去上班及公务视察，还要被“国防部”反复不定的检查标准不断刁难。

林国演又表示，当天是大门卫哨将座车拦下，无视车上早有“成功岭通行证”，之前哨兵都是直接看证放行，有时营区换旅长后，规矩会一变再变，连汽车后车箱都要打开来检查。

林国演称，他下车告知自己是“役政署长”，“要进去就可以进去”，况且“役政署”的替代役训练班在那已经10多年，也有替代役营舍在那，但军方旅部无视有通行证，这刁难说不过去。当日被挡后，他也有向104旅旅长抗议，要求他们不能把“内政部”当成小的在管，不能每次“役政署”人员上下班都被刁难，否则干脆一个哨口让“役政署”自己管。

“役政署”23日深夜对此发布说明称，林国演在22日下午赴成功岭营区，主持替代役公共行政役区队长训练结训典礼，进入成功岭104旅1号哨口时，车上已有通行证，军方理当放行，却遭哨兵态度不佳故意阻挡，因公务时间紧急，导致司机心急出言不逊，造成双方误解情事发生。

“役政署”表示，替代役训练班本非104旅管辖单位，“署长”赴训练班执行公务经过哨口自当给予适当对等尊重，利用此事件，“役政署”当协商“国防部”与所属单位彻底检讨替代役训练班与台军训练旅门禁通关问题，至于司机态度的问题已要求改进。

不过，“台湾陆军第十军团”24日则肯定成功岭营区大门卫哨人员依规定执行人车检查作业，对入营“外宾”未能配合及造成误会，军方甚表遗憾。

第十军团表示，“内政部役政署长”的座车12月22日欲进入成功岭营区时，疑因不谙营区大门卫哨安全检查及人员识别程序，因而认知落差，遂与执勤卫哨发生不快。全案刻由所属步兵104旅进一步查察厘清，若有涉法情节，将依规定处置。

第十军团也称，官兵依法执行卫哨勤务应予尊重，任何人进出营门都按规定受辨证、检查，即便拥有通行证，进出营门车辆及乘客仍须接受安全检查，未来仍将持恒教育，贯彻要求，确保营区安全。

责任编辑：刘德宾 SN222