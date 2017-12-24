吴敦义回应是否出席“国共论坛”:非我能做决定的

原标题 吴敦义回应明年是否出席“国共论坛”：不是我能做决定的

中国国民党主席吴敦义

[环球网综合报道]据台湾“中央社”12月24日报道，中国国民党主席吴敦义今天（24日）表示，自己依台当局所谓的“国家机密保护法”被列管，如果想去大陆出席“国共论坛”，得依法律规定，送请台湾地区领导人办公室方面核定。

吴敦义24日上午出席“台北市云南省同乡会”活动受访时表示，已经派国民党大陆事务部主任周继祥前往大陆，讨论“国共论坛”是否照原计划于明年4月举行。

吴敦义表示，如果国共论坛顺利举行，希望谈大陆台商得到公平投资保障与待遇、陆生来台维持一定量与质，以及陆客人数维持稳定等议题。

对于自己是否有机会与大陆领导人会面？吴敦义则表示，“我不做这样的判断”，因为他依台当局“国家机密保护法”被列管，有一定年限。如果到中国大陆地区，还要经陆委会签注意见，蔡英文办公室才会做成“同意”或“不同意”的决定，这不是他能做决定的。

在大陆国台办12月13日召开的例行发布会上，有台媒记者提问发言人，“国共论坛”近期是不是有举办的可能？另外，国民党主席吴敦义是不是也会比照新党主席郁慕明，率国民党团来大陆参访？这部分是不是近期也可能会实现？

国台办新闻发言人安峰山表示，我刚才在介绍我们与国民党和其他岛内党派交流的情况时，也讲到我们和中国国民党长期以来在坚持“九二共识”、反对“台独”这样一个共同政治基础上，保持着联系沟通，加强交流对话，共同促进两党关系和两岸关系的发展，维护台海和平稳定和增进两岸同胞的亲情和福祉。您提到的具体情况，我这边还不掌握。有确定消息，我们将及时发布。

安峰山谈及国共两党关系时还称，长期以来，我们与中国国民党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，保持着经常性的联系和交往。就在昨天（12月12日），我办接待了由中国国民党中常委、中华两岸青年交流协会理事长曾文培率领的该协会参访团。该团共有24名成员，其中国民党中央委员21人，党代表3人。

责任编辑：张岩