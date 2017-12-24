日媒:中国1.5亿人有驾照但没车 共享汽车规模扩大

原标题：日媒：中国1.5亿人有驾照但没车 共享汽车规模迅速扩大

参考消息网12月24日报道 日媒称，中国的共享服务正在向汽车领域扩大。预计到2020年，中国共享汽车的市场规模将从2016年的4亿元扩大至93亿元。虽然面临诸多课题，但以中国本土汽车厂商为中心，众多企业开始显示出积极的姿态。

据《日本经济新闻》网站12月20日报道，在中国，包含创业企业等在内，被认为有超过100家企业进入共享汽车领域。据调查公司艾媒咨询统计，中国2016年的共享汽车市场规模仅为4亿元左右，预计到2020年将增长至93亿元。

报道称，吉利11月底在中国推出了与旗下沃尔沃共同开发的全新汽车品牌“领克”。首款车“领克01”是深受中国消费者喜爱的SUV车型，该车型2018年之后将在欧美上市，此外还讨论投放日本市场。

领克今后将敲定共享汽车相关的具体服务和价格。格林表示，“关于如何利用共享功能，将向其他有想法的企业、创业者和个人集思广益”，显示出与其他企业合作开发共享服务的意向。

报道称，上海汽车旗下的共享汽车服务商“EVCARD”已经在上海、北京等20多座城市推出小型纯电动车共享服务。用户注册时需要缴纳1000元押金，然后便可使用手机预约停在充电桩的汽车。用户可使用电子钥匙解锁，租赁价格为每分钟1元。目前的运营车辆被认为已超过1万辆。

报道称，共享单车等服务在中国迅速普及，但汽车由于价格高、维修复杂，共享汽车面临诸多课题。大型汽车厂商由于担心汽车销量下滑，也对共享汽车持谨慎姿态。但失败“代价”较小的中国本土汽车厂商可能在共享汽车领域加强攻势。

另一方面，报道表示，中国约3亿人有驾照，而私家车保有量约1.5亿辆，单纯计算有1.5亿人有驾照但没车。艾媒咨询的问卷调查显示，77%的受访者表示“愿意尝试共享汽车服务”。

报道称，中国的消费者对于部分本土品牌抱有“价格便宜质量差”的印象，但中国企业的技术实力正在稳步提升。共享汽车对于没有车的人来说将成为试驾的机会。

报道认为，对于中国本土车企来说，共享服务是获取潜在顾客的良机。虽然日本车企等外资厂商目前对共享汽车持谨慎态度，但是战略失误的话，可能会遭遇挫折。

资料图片：2月16日，在上海曲阜路街头，行人经过路旁的“共享汽车”。新华社记者 丁汀 摄

责任编辑：张建利