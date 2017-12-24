原标题：邱毅：若敢发动“入联公投” 台湾几个小时就完了

国民党前“立委”邱毅（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]台湾地区立法机构日前通过了“公民投票法”的部分条文修正，对此，中国国民党前“立委”邱毅受访时表示，虽然拿掉所谓的“主权”、“领土变更案”，但万一发动“入联公投”，不管能否通过，都会被大陆认为在搞“台独”、违反《反分裂国家法》，这样台湾就完了。

邱毅在接受香港中评社访问时分析，台当局“公投法”修正通过后有三大后遗症，首先是台湾以后的政策会变得高度不稳定，也就是说行政部门通过的政策，很可能会很快就被“公投”颠覆掉了。最好的例子就是劳工权益的“一例一休”若拿来发动“公投”，以目前“修法”后大幅降低的门槛，很可能会被推翻掉。

他表示，另一个例子是蔡英文说不要核电，但以台湾目前民众饱受缺电之苦的情形，说不定用“公投”通过要恢复核电重启“核四”，所以政策会处于高度不稳定，一个政策最怕的是政策反复不确定，这会造成企业无法做成投资决策，因为当局今天做的决策，明天被“公投”推翻了，该怎么办？所以会使台湾陷入低迷状况且更加雪上加霜。

第二，是“公投法”降低门槛后，又取消了“公投审议委员会”，邱毅说，虽然这次“修法”没有纳入涉及“修宪”的所谓“领土”、“主权变更”案，可是若改成“公投”入联呢？能否“成案”？如果像民进党“立委”苏巧慧所提，把陆委会改名为“中国事务委员会”可不可以？因为没有改所谓的“宪法”呀，只是改陆委会的名称而已。

他表示，“公投法”修正后会有很多模糊地带与空间，透过“公投”通过这种类似“台独”的案子，势必会引发大陆的反弹。因为现在两岸互信没有了，若台当局可以搞“入联公投”的话，依现在25%的通过门槛，通过的可能性是很高的，或者没有过，但即便这么做，也会被大陆认为是在搞“台独”，这样就完了，因为违反了大陆的《反分裂国家法》。以目前两岸经济实力、军事实力差距之大，大陆可能会动手，届时可能不会拖到几天，而是几个小时就结束了。

第三，是台当局把“公投”的投票年龄降到18岁，这会让台湾变得更民粹，很多政策会在冲动的情况下推动“公投”，造成少数人绑架多数人意见，也破坏了台湾行之以久的代议政治，等于实行民粹、不成熟的、冲动式的“直接民主”，这对台湾往后的发展当然是坏的。

邱毅认为，这三大后遗症最后的关键都在投票年龄降到18岁，因为年轻人可能会提出各种奇怪的、充满冲动式的“公投”议题，所以新的“公投法”实施后一定天下大乱，内政上弊大于利，搞得大家鸡飞狗跳、耗尽社会资源，即使“公投”没过，也脱了几层皮；一些推行政策的官员会被耗损得体无完肤，因为所有政策都不可能所有人说好，一定有人认为好，有人认为不好，这样下去台湾真的变成乱邦、危邦，整个社会呈现躁动。

责任编辑：张迪