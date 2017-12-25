原标题：武汉拟推人才“房票” 非本地户籍个人可持票购房

新华社武汉12月25日电（记者廖君）非本市户籍个人凭“房票”，可在武汉市范围内购买首套住房……近日，武汉市住房保障和房屋管理局发布《武汉市房票（人才住房券）使用管理办法（试行）》，公开征求意见。

今年7月，武汉市发布《突破性发展民营经济的政策措施（试行）》，公布了推动民营经济突破性发展的16条措施。其中提出：对生产经营规模和财政贡献达到相应标准的行业骨干企业，向其发放人才购房“房票”，企业人才凭票可在武汉购买首套住房并享受补贴，持票人由企业自行确定，单个企业不超过20人。

征求意见稿明确规定，“房票”是指对达到相应标准的企业以及各类创新创业人才，政府发放用于租购房屋的补贴凭证，发放标准由各主管部门根据行业管理实际情况另行制定。

征求意见稿规定，非武汉市户籍个人凭“房票”可在武汉市范围内购买首套住房。即持有“房票”的非武汉市户籍个人，可不受限购政策制约，购买首套住房。

征求意见稿还明确，“房票”实行实名制，不得提现、转让和赠与。“房票”自发放之日起，有效期24个月，未在有效期限内使用的，自动失效。

此外，按照规定，使用“房票”所购住房取得不动产权证满5年后方可上市交易。

责任编辑：张岩