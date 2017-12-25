台学者:“去中国化”是对台湾文创优势的自我阉割

原标题：岛内学者：“去中国化”“阉割”台湾文创优势

[环球时报驻香港特派记者 尹彦]从台北故宫的“朕知道了”创意胶带，到已成为“文化地标”的诚品书店，台湾发达的文化创意（文创）产业一直是许多地区学习的范本。然而近年来，相比韩国和大陆文创产业的迅速崛起，台湾的比较优势明显下滑。有分析称，岛内当前的“去中国化”、意识形态挂帅，绝对会危害文创发展。

据台湾《中国时报》24日报道，韩流文创席卷全世界，台湾文创却在原地踏步。韩国半官方组织“文化产业振兴院”最新统计，今年韩国文创产业产值高达110.4万亿韩元（合新台币3.3万亿元），甚至与韩国半导体业产值相当。而相较之下，台湾文创产值连1万亿新台币都不到，“被韩流打趴”。根据台“文化部”的“2016文化创意产业发展年报”，2015年台湾文创产值仅8339亿元新台币，不到韩国的1/3，而韩国傲视全球的影视音产业，高达8826亿元新台币，相当于台湾全部文创产业产值；而韩国文创外销年产值2032亿元新台币，也狂胜台湾的890亿元新台币。

《中国时报》称，同样耗费十几年，韩国文创做出成绩，而且愈做愈好，台湾却只剩口号及口水，原地踏步，寒了本地文创业者的心，也寒了民众对当局的期待。此刻人们不禁纳闷：台当局这些年到底做了些什么？平心而论，绿营执政快两年，民众对文化政策却完全无感，看到的只有“文化部”在忙“转型正义”，到处办公听会、推动审议式民主，急着为中正纪念堂改名。而且各主管部门之间缺乏整合，让产业发展没方向。

另外报道也提到，大陆近年来大力推动文创产业发展。光是互联网在线文创产业一年的总产值就有3000亿元人民币，预计3年后将翻倍。现今文创园区遍布大陆各地，大陆从1990年代开始建设文创产业园区，到2002年末，只有48个园区建成，然而2012年时出现井喷之势，达到1457个。2015年，正常运作的园区在2500个左右，并初步形成首都、长三角、珠三角、滇海、川陕、中部等六大文创产业聚集区。台湾文创公司董事长王荣文表示，大陆也在主打“文旅商”。文化特色加上观光旅游，能带动经济，像是许多的特色小镇、观光据点和历史古迹。加上大陆自己内需市场大，产值会越来越好。

“去中国化，自我阉割优势”。不少岛内文创界专家对台湾文创没落表示痛心。台湾亚太文化创意产业协会理事长陈立恒表示，把引领华人文化圈的文化内涵搁置不用，便是去了岁月的累积，非常可惜。毕竟“文化是岁月与才情的有机生长”，刻意切割，反而丧失原有优势。《中国时报》援引岛内专家的话表示，台湾文创若能以中华文化为联结，密切寻求与大陆合作的机会，商机依然庞大，但目前两岸关系急冻，这条路行不行得通，要看台当局高层的态度，但“去中国化”、意识形态挂帅，绝对会危害文创发展。艺拓国际执行长曾国源认为，相较于韩国文化政策的持续性，台湾往往因政治因素造成文化认知及政策的翻转。另外，因无法建构起足够大的平台，“人才只能到处窜流，西进对大陆的文创产值带来提升，但这种‘影响产值’却无法估算为台湾的产值”。

责任编辑：张建利