蔡英文“最低工资3万台币”梦想被讽:就是办不到

原标题 蔡英文胸怀“最低工资3万台币”梦想 被讽：所谓梦想，就是办不到
[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”12月25日报道，台湾地区领导人蔡英文23日和媒体茶叙时，提出在她心中的最低工资的梦想数字是3万元（新台币，下同，约合6589元人民币），此话一出，在岛内引起一片涟漪。对于蔡英文的表态，国民党前“立委”孙大千就在脸书（Facebook）上直言：“所谓的梦想，就是办不到”。
孙大千今天（25日）在脸书上发表长文评论蔡英文“梦想数字”的言论，他认为蔡的这番发言，除了令人失望外，还再一次让人见识到政治人物的伪善。他用自己的“白话文”解释蔡英文政治语言，并整理出四个结论：
第一，3万元的最低基本工资只有在梦中才有可能达成，至于在现实生活中，慢慢去等吧！更悲哀的是，3万元还是比照外劳加班后的收入。
第二，调高基本工资的主要障碍是本地劳工与外地劳工的待遇无法脱勾，以及企业主劳健保费负担会加重。
第三，长照是拯救低薪的“大力丸”。台当局以“政府力量”大胆的要求长照薪资不可低于3.2万元新台币，借由拉高这种半公共部门的最低工资，希望来刺激低薪问题。
第四，年轻人选错了系，入错了行。因为教育体系出了问题，所以年轻人毕业后未能学以致用，只能进入低门槛和低薪资的服务业。
文末，孙大千也认为，蔡英文的“梦想数字说”只是一堆言不由衷的空话，唯一达到的，就只是在她丰富的干话语录中再添上一笔。在孙大千的脸书文章一出后，底下网友反应也相当热烈，诸如“当领导人不是靠做梦就行了”、“ 蔡政府像在菜市场喊价，先给劳工朋友一个梦幻数字，后面再跟你杀价。” 看样子蔡英文的“3万元梦想”，要真的能具体实践，才足以让台湾人民信服。
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