原标题：北京科兴甲肝灭活疫苗通过世界卫生组织预认证

新京报快讯（记者王卡拉） 今天（12月25日），北京科兴生物制品有限公司宣布，其生产的甲型肝炎灭活疫苗（商品名：孩尔来福）于12月22日通过世界卫生组织（WHO）预认证。这意味着，该疫苗可以借助国际组织采购满足更多国家甲肝疫情防控的需要，同时也将加速疫苗在中国以外国家和地区的准入。

孩尔来福于2002年上市，是中国使用量最大的甲肝灭活疫苗，在中国大陆31个省市自治区均有使用，尤其在京津沪苏免疫规划中被广泛使用。孩尔来福在中国、蒙古、尼泊尔、智利、乌兹别克斯坦、孟加拉等国家累计使用5000余万剂。

在对疫苗的临床前研究、临床研究、生产及质量控制过程进行系统优化后，北京科兴于2015年12月正式向世界卫生组织提交了预认证申请。目前，孩尔来福甲型肝炎灭活疫苗是继葛兰素史克公司之后全球第二个通过WHO预认证的产品，国际市场需求量大。

北京科兴国际注册总监孟伟宁表示，孩尔来福通过WHO预认证，疫苗产品可借此进入国际组织的采购平台，如世界妇女儿童基金会（UNICEF）、泛美卫生组织（PAHO）等，孩尔来福已经在亚洲及南美洲的十几个国家注册，今后将在我国“一带一路”发展战略的指引下，为世界上更多的国家提供疫苗产品。

甲肝灭活疫苗是预防甲型肝炎最有效的手段，得到国际组织的广泛认同。目前针对甲肝没有特别有效的治疗手段，提高卫生条件、提供干净的水和食物以及接种甲肝疫苗，是最有效的预防甲型肝炎流行的手段。2008年，中国将甲肝疫苗列入国家免疫规划中。

责任编辑：张玉