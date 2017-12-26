天津湿地生态补偿:集体土地流转每亩年补500元

新华社天津12月26日电（记者周润健）为更好地保护湿地，天津将建湿地生态补偿制度，生态补偿范围包括国家级和地方级湿地自然保护区核心区、缓冲区实施退耕还湿、退渔还湿工程流转集体土地，实施生态移民，以及对湿地自然保护区实施生态补水的补偿。

天津市政府办公厅本月印发了《天津市湿地生态补偿办法（试行）》，共15条，自2018年1月1日起试行，有效期3年。

《办法》规定，对补偿范围内的集体土地流转，每年每亩补偿500元，列入市财政年度预算，超出部分由属地区政府筹措解决。用于流转集体土地的补偿资金，以现金方式发放到集体土地所有权人或者使用权人。

用于集体土地流转的补偿资金严禁用于发放行政管理人员的工资、津贴、奖金及福利；不得用于出国（境）、考察、接待及购置交通工具等行政管理支出；不得用于楼堂馆所、办公用房建设等支出；不得用于对个人的非生态环境保护性的补贴、补助、奖励等。

《办法》明确要求获得湿地生态补偿的单位和个人承担相应的保护责任，不得在已经流转的土地上从事农业生产活动或养殖活动；对骗取补偿资金或者不按照规定使用补偿资金的，由有关部门依法追究相关人员的法律责任；构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。

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