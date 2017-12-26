台媒:台“领事局”官员承认“护照”用美机场照片

原标题：改口了！ 台媒：台“领事局”官员承认“护照”误用美国机场照片

网友质疑新版“护照”中出现的机场照片为美国华盛顿杜勒斯机场

[环球网综合报道]近日，台湾第二代晶片“护照”闹出了一个大乌龙。岛内一名网友爆料称，新版“护照”中出现的一张机场照片，疑似是美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场！消息曝光后，网络出现一片讨伐声。台湾“联合新闻网”26日报道称，台涉外部门“领事事务局”官员已表示，的确印错图，目前还在查证流程。

日前，台湾一名网友在社交媒体上发布了一张刚刚换发的新版“中华民国护照”照片，其中第五页上居然出现了美国杜勒斯机场！对此，该网友酸道“外交部很棒，正式宣告台湾成为美国第51州了！”

杜勒斯国际机场（资料图）

对此，台涉外部门曾回应称，此次“护照”内页之一的机场图样系台湾桃园国际机场，并非网友所称美国华盛顿杜勒斯机场。并强调“塔台很像，绝对是100%台湾风貌。”

台涉外部门“公众外交协调会”副执行长欧江安26日也表示，内页中显示的确实是台湾风貌，但报道同时称，“领事事务局”官员私下已说过，的确用错图了。

台湾桃园机场扩建前外观（图片来源：台湾“联合新闻网”）

据报道，“领事事务局”官员称，的确印错图了，这次新版“护照”的图案是由“中央印制厂”负责图样和印刷，目前仍在查证流程，并称使用的图样都是有版权的。

对于，台涉外部门将新版“护照”搞出如此一个大乌龙，不少网友纷纷讽刺说，台当局这种做法“太可笑”简直是“自欺欺人”，有网友甚至表示，“没有弄错啊！一堆梦想舔美国老爸的屁股很久了，先在‘护照’上搞点小花招来自嗨自慰也不错啊”！

责任编辑：刘光博