原标题：印政府前顾问：美战略报告令中国站上道德高地！
印度《第一邮报》12月25日文章，原题：美国国家安全战略远未令中国窘迫不安，反而给予北京得以怒斥特朗普政府的道德高地 即便是粗略浏览美国最近发布的《国家安全战略报告》（2017），也会发现该报告把中国列为美国的主要经济和安全威胁。报告称中国和其他非民主国家利用国际机构谋取私利、强迫（外企）转让技术并扭曲市场，进而危及美国经济安全。特朗普称，这些国家的不公平贸易行为要为美国的经济窘境负主要责任。
但特朗普的强硬并非立足于国际法而是基于美国的综合实力，该报告强调的是维持美国在全球的霸权。事实上，报告对南海问题的腔调比相关地区国家更好斗。中国相信，自己一直在与西太邻国改善关系，而美国则一直在该地区扮演挑拨离间的角色。
中国一些专家表示，该报告表明特朗普内阁中的对华强硬分子正逐渐得势。他们已推出多个（涉华）政策。美国近来对（从中国进口的）钢铁和铝箔的反倾销调查进一步加剧中国担心：对美贸易战可能一触即发。此外，美国的调查似乎旨在增加与中国的谈判筹码。相比之下，中国志在通过《中国制造2025》战略取代美国成为科技创新经济体。因此，中美两国志向的对立和互不示弱已不可避免。尽管美国是全球最强大的经济体，但与中国的一场贸易和货币战争只会落得两败俱伤。
综上所述，美国国家安全战略是特朗普重申将在经济、军事上与中国对抗的竞选诺言。但过去10年来国际体系已然改变。尽管美国仍占据明显的经济、军事优势，但中国实力亦不容小觑。另外，北京认为处于第一年任期的特朗普政府外交上并不成熟。因此，尽管中国官员的反应似乎给人留下北京被该报告激怒的表象，但实际上并非这么回事。
相反，该报告已为中国提供一片道德高地，令北京得以怒斥特朗普政府的低劣行为——将损害世界和平与全球贸易。中国的经济实力及其适当的军事实力已令北京获得充足自信，坚信中美之间的“G2”机制对维持国际和平与增长不可或缺。不仅如此，这种自信还促使中国揭露美国遏制中国企图的虚张声势。所以在中国看来，这份报告与华盛顿每年发布的涉华人权报告如出一辙。只要这些报告的措辞仍模糊不清且缺乏策略性举措，北京仍将把它们视为浪费笔墨的废纸一堆。（作者印度政府前顾问阿图尔·库马尔丁雨晴译）
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