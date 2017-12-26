台“役政署长”被曝硬闯军营被拦 其司机辱骂哨兵

原标题：杠上了！台军哨兵阻拦“役政署长”闯营区 冯世宽将嘉许奖励

台军成功岭营区（图片来源：“中央社”）

[环球网综合报道]据台湾“中央社”12月26日报道，台当局“役政署长”林国演日前遭爆“硬闯营区”，而且“署长”司机还辱骂哨兵。台防务部门发言人陈中吉今天（26日）表示，防务部门负责人冯世宽对104旅卫哨尽忠职守、按照卫哨守则执行勤务表示肯定和嘉许。

有网友日前在脸书（Facebook）上发文表示，林国演22日下午搭车进入成功岭营区时，哨兵拦下后，“下车闯进营区”，等到辅导长同待命班冲出来，才交出证件识别登记，林国演的司机还下车辱骂哨兵。

“内政部役政署”24日发布新闻稿表示是哨兵态度不佳故意阻挡，台陆军方面回应，即便拥有通行证，进出营门的人车仍须接受安全检查；当天晚上“役政署”再发新闻稿称，署长司机出言不逊部分，“役政署”已表达歉意，并已立刻将其调离署长驾驶职务。

陈中吉在26日的防务部门的例行记者会中表示，冯世宽对104旅卫哨尽忠职守、按照卫哨守则执行勤务表示肯定和嘉许，冯世宽认为，营区安全有赖卫哨尽忠职守，已经指示“陆军司令部”，给予当天陆军104旅的卫哨人员奖励。

至于进出营门的安检程序有无问题？是否需要改变？陈中吉说，进出的人员本来就有相关程序。

对此事件，台“内政部长”叶俊荣24日接受“立委”质询时解释，林国演只是希望赶快进去主持典礼，自己找时间会和冯世宽沟通。至于司机言语不当部分，“内政部”会检讨。未来办典礼都要通报清楚，希望这样的事别再发生，要多做协调。他也强调，任何人都是为自己行为负责，不管职位高低都一样，但他认为没有强闯或误闯这件事，“署长相当程度内也有对我表达（歉意）”

责任编辑：刘光博