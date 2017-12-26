王平生退任中再集团副董事长 8月已卸任另一职位

原标题：王平生退任中再集团副董事长、执行董事 |新京报财讯
新京报快讯（记者 陈鹏） 12月26日晚间，中国再保险（集团）股份有限公司（下称“中再集团”）发布公告。因达到法定退休年龄，王平生不再担任中再集团副董事长、执行董事、董事会战略与投资委员会委员等职务。
记者查询中再集团半年报发现，此前的8月份，王平生已经不再担任中再寿险董事及董事长。
官网资料显示，中再集团由财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立，注册资本为424.8亿元，于2015年10月在港交所挂牌，旗下公司包括中再产险、中再寿险、大地保险、中再资产、华泰经纪等。
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