新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

王平生退任中再集团副董事长 8月已卸任另一职位

王平生退任中再集团副董事长 8月已卸任另一职位
2017年12月26日 22:01 新京报作者：陈鹏
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：王平生退任中再集团副董事长、执行董事 |新京报财讯

　　新京报快讯（记者 陈鹏） 12月26日晚间，中国再保险（集团）股份有限公司（下称“中再集团”）发布公告。因达到法定退休年龄，王平生不再担任中再集团副董事长、执行董事、董事会战略与投资委员会委员等职务。

　　记者查询中再集团半年报发现，此前的8月份，王平生已经不再担任中再寿险董事及董事长。

　　官网资料显示，中再集团由财政部和中央汇金投资有限责任公司发起设立，注册资本为424.8亿元，于2015年10月在港交所挂牌，旗下公司包括中再产险、中再寿险、大地保险、中再资产、华泰经纪等。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区