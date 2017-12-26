台配响尾蛇导弹吓唬解放军?60年前已现身台海空战

原标题：台湾配备响尾蛇导弹“吓唬”解放军？60年前它已出现在台海空战中

今日（12月26日），有报道称，台空军明年将配备4架F-16V战机，且将配挂AIM- 9X Block II型响尾蛇导弹。台媒叫嚣，此后将“有足够力量来吓阻解放军战机”，台网友讽刺道，这是“鼠齿吓阻老虎，打嘴炮”。

此前，据美媒报道，美国国防部2016年7月1日发布公告，批准向台湾出售40枚AIM-9X Blk2型红外制导空对空导弹。响尾蛇（Sidewinder）导弹是美国研制的一种超音速红外制导空对空导弹，配备高爆弹头和主动红外制导系统，也是世界上产量最大的空对空导弹，共有10多种改进型，也是实战中曾广泛使用和少数导弹之一。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，响尾蛇导弹首露锋芒是在1958年发生的台海空战中，国民党空军使用AIM-9响尾蛇空空导弹击落解放军空军歼5战斗机一架，开了全世界空空导弹击落战斗机的先例。

F-16战斗机试射AIM-9X导弹（资料图）

台空军将配新响尾蛇导弹

据台媒报道，虽然美国并未同意售台F-35型新一代战机，但是，台空军将“自行提升战力备战”，明年将配备4架F-16V战机，且将配挂AIM- 9X Block II型响尾蛇（Sidewinder）导弹，号称是当今最强的短程空对空导弹，可“大力提升近战火力”。

报道还称，为让AIM-9X导弹更具战斗力，台空军飞行员还将配备“最新AN / APG-83型AESA雷达和联合头盔瞄准系统”，飞行员可透过红外线影像标导系统，避开电子干扰，引导AIM-9X导弹进行90度的寻标，达到大角度偏轴飞行，甚至回转180度进行“后射”攻击，一旦“敌机”被导弹锁定，将很难逃脱追击。

对此，台湾某些媒体纷纷叫嚣，美国售台的响尾蛇导弹包含140枚实弹与56枚训练弹，将分批于2019年3月全数交付。台军有了这套装备后，将“有足够力量来吓阻解放军战机”。而台网友却讽刺道，“鼠齿吓阻老虎，不知是勇敢还是嘴炮”，“又在编剧情自嗨了”。

日前，解放军军机恢复远海长航后，让民进党当局十分紧张。台防务部门于26日公布了2017年防务报告书，此次报告书中也首次公布了解放军军机与军舰绕台的航次表，总计共有23次解放军机绕台，及2次航母绕台。

此前，台防务部门曾称，大陆机、舰远海长航已常态化，如无特殊状况，将不另行发布。还说，“台军持续坚守岗位”，“按‘经常战备时期突发状况处置规定’派遣机、舰严密监侦与应处”。解放军军机已多次绕台，让岛内“独派”高度紧张。台防务部门负责人冯世宽21日说，“不需要跟着人家心理战起舞”，台军“有能力承受这些压力”，这就是他决定不再公布的原因。

针对中国空军远海远洋训练引起海内外广泛关注，国防部发言人吴谦11月30日再次强调，台湾是中国的一部分，有关训练是年度计划内的例行性安排，类似的训练我们今后还会继续搞下去，“没有什么锁链能够锁住中国”。国台办发言人马晓光也强调，坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器。任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

曾在台海危机中击落解放军空军战机

此前，据美媒报道，美国国防部2016年7月1日发布公告，批准向台湾出售40枚AIM-9X Blk2型红外制导空对空导弹。据悉，美国政府2011年批准向台湾出售AIM-9X导弹，数量为140枚，按计划应该和F-16战斗机改进型一起交付，当时批准的还不是最新的BLK2型。

响尾蛇导弹是美国研制的一种超音速红外制导空对空导弹，配备高爆弹头和主动红外制导系统，也是世界上产量最大的空对空导弹，共有10多种改进型，也是实战中曾广泛使用和少数导弹之一，在越南战争、1982年马岛冲突和海湾战争战争中都使用过。自上世纪50年代后期开始，美国和其他40余个国家的军队，先后装备过多种型号的响尾蛇导弹，美国海军是该导弹项目的主要管理者。

资料称，自从1953年试射成功后，在长达六十多年的时间里，该导弹及其改进型被北约各国（目前有27个国家和地区具备生产它的能力，其中包括瑞典等国家根据许可证进行生产）生产了超过11万枚。在这11万枚当中，大概有百分之一在空战中被使用并且至少击落了270个空中目标。

响尾蛇导弹首露锋芒是在1958年发生的台海空战中。1958年9月17日，台湾媒体获邀到桃园空军基地，参观因金门炮战紧急进驻的美国空军F-104A战机。这批美机隶属第83截击机中队，是在9月10日由C-124运输机从美国加州运抵桃园的，这批F-104A就配备有响尾蛇导弹（当时编号为GAR-8，稍后才改为AIM-9B），这也是台湾媒体首次见到响尾蛇导弹。

当时媒体报道是这样描述响尾蛇导弹：“导弹细长约7英尺左右，直径5英尺左右，涂成灰白色，弹后有四片弹翼，弹头圆形，似用玻璃质制成，透出绿色和浅黑色的光芒，看来颇为可怕。要说它是‘响尾蛇’的话，那么弹头就正是响尾蛇的眼睛。导弹的射程达1.3万码（约合5海里），最神奇的是当F-104A拦截或追逐一架敌机而射出响尾蛇导弹时，敌机尾管喷射出的‘热气’或‘热线’，可以引导导弹射中目标。因此，只要遇上，敌机就休想逃掉，有百发百中的效果。这种武器据说目前世界上还没有出现过。”

当时媒体对响尾蛇导弹的报道虽不全面，但也可反映出响尾蛇导弹在当时媒体记者心目中的地位。不过台湾媒体不知道的是，当时美军援台的响尾蛇导弹已在8月18日运抵新竹。当时的背景是台海局势已出现紧张，大陆和台湾进行的“7·29”空战让台军损失两架F-84G，接着又发生“8·7”晋江空战和“8·14”平潭空战，规模逐渐扩大的空战促使让美军高层决定提供响尾蛇导弹，以确保台湾的空中优势。

首批援台的响尾蛇导弹共有40枚，外加可装配20架战机的发射架（每机两套，共40套），还有相关地面支持装备。另外，隶属于美国第7舰队的海军陆战队第11航空队（MAG-11）飞行员罗宾斯中尉（Robins）率领的五人装备训练小组（MTT）也于8月18日抵达新竹。这批美援导弹预定各装备台湾空军第2、5战斗机大队的一个中队。由于这批美援导弹原本是供美国海军飞机使用的，未曾装置在空军型F-86F战机上，因此要先试装一架，根据试装结果再推广到其他战机身上。至于未来战术运用，则由美方先行搜集资料，再与台湾空军研究策定。

1958年9月24日，中国空军歼-5编队与台湾空军24架F-86编队在浙江温州地区上空遭遇，空军飞行员王自重因掉队被其中12架F-86围困。王自重单机击落敌两架F-86后，被F-86携带的AIM-9响尾蛇导弹击落。这是世界上第一次实战中空空导弹取得的战绩。但当天F-86发射的AIM-9中有一发未爆炸，坠落后被我军民发现。这枚AIM-9被送往苏联，苏联在此基础上研制成功了K-13（AA-2）空空导弹，中国的进口仿制品即霹雳-2空空导弹。[资料来源：海外网、环球网、人民网、《兵器》杂志等]

责任编辑：张玉