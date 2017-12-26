聂风华出任国内最大校企清华控股总裁 年仅42岁

原标题：清华大学副秘书长聂风华执掌国内最大校企清华控股 年仅42岁 丨新京报财讯

新京报快讯（记者 赵毅波）国内最大校办企业总裁换人。12月26日，上海清算所挂出的一则总裁变更公告显示，聂风华出任清华控股董事、总裁。

据官网简历，聂风华，男，汉族，1975年1月出生，湖北黄冈人，1997年8月参加工作，1996年1月加入中国共产党。清华大学经济管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，副研究员。

聂风华历任清华大学团委副书记，校党委学生部副部长，物业管理中心主任，五道口金融学院党委书记兼副院长。现任清华大学副秘书长、在线教育办公室主任，慕华教育投资有限公司董事长兼总裁。

清华控股称，本次总裁变更不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力以及公司董事会决议的有效性产生实质性影响。

在公开报道中，聂风华较为活跃。

2013年10月，清华大学发起成立了全球第一个中文MOOC平台学堂在线。作为清华大学在线教育办公室主任的聂风华今年接受采访时表示，2015和2016年清华大学的慕课数量，已经连续两年排在全球第一。这里面既有学校的战略部署考虑和鼓励倡导，也有一些机制上的保障。

据官网介绍，清华控股有限公司（简称“清华控股”）是清华大学在整合清华产业的基础上，经国务院批准，出资设立的国有独资有限责任公司，2003年9月成立。清华控股位居2017年中国企业500强第163位。

当前，清华控股运营着同方股份、紫光集团、启迪控股、诚志股份四大综合性集团以及清控人居、清控出版传媒、博奥生物、清控金融、清控核能、慕华教育等专业性集团。清华控股旗下拥有同方股份、诚志股份、紫光股份、紫光国芯、同方泰德、启迪古汉、同方友友、启迪桑德、启迪国际、紫光学大、世纪互联、辰安科技等上市公司。

清华控股有限公司副总裁李中祥近期发表公开演讲表示，“在中国的高校产业里面，毫无疑问，我们走到了中国第一的位置，其实也意味着在全球第一”。

责任编辑：张玉