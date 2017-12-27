原标题 港媒：台湾防卫新战略“滨海决胜” 纯属纸上谈兵

[环球网综合报道]台湾“国防部”26日上午发布“国防报告书”，其中首度将台美军事合作台面化，还首提“滨海决胜”战略，以及曝光台湾所谓“保命秘密武器”等等。

香港中评社27日发表评论称，从台湾历次发表的“报告书”上看，台湾防卫战略数十年来几经转变，陈水扁任内主张“决战境外”；马英九任内主张“守势防卫”。蔡英文此次则提出“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”。因为20多年来台湾防卫力量持续被动弱化，两岸实力悬殊，不论台当局提出何种战略，都有质疑声音出现，常被讥为纸上谈兵。

此次“报告书”提出“滨海决胜、滩岸歼敌”，被不少人嘲讽，评论称，有人说这是以当年“八二三炮战”的战力战况去做防守战略，“开战时，你根本没有海滩”，这年头还玩“诺曼底登陆”，台湾官员电影真是看太多了。

评论指出，近年来，大陆军力飞跃进步，而台湾真正具前瞻、能够建立核心吓阻能力的项目是零。早于2011年7月，台湾军方公布的“报告书”就称，大陆总兵力是台湾兵力的10倍，武器装备在弹道飞弹及军舰方面已具绝对优势，且整体战力已具封锁台湾及夺占外（离）岛能力。

从1992年开始，台湾军方每两年公布一次“国防报告书”，这次是第14份，也是蔡英文上任后首份。评论称，和以往相同的是，“报告书”视大陆为敌，渲染大陆军事威胁；首度公开台美军事合作细节，则有将美台绑在一起、依靠美国“以武谋独”意图。这是大陆最反对、也是最易被触动神经之处。

责任编辑：张岩