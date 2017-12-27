台新版“护照”误用美国机场 台媒：20万本全毁了

原标题 出洋相！台新版“护照”误植美国机场 台媒：20万本全毁了

网友质疑新版“护照”中出现的机场照片为美国华盛顿杜勒斯机场

[环球网综合报道]台湾第二代晶片“护照”日前闹出了大乌龙，岛内一名细心网友发现，新换发的台湾新版“护照”内页上，疑似出现了美国华盛顿杜勒斯国际机场的照片，顿时引发各界一片挞伐声。一开始，台涉外部门对此坚持“百分之百是台湾风貌”，但几经改口，昨晚，台涉外部门“领事事务局”最终承认，是绘制图案时误用了错误图片，新发放的“护照”将全部收回重印，下一批“护照”将更换新图案。

台湾“联合新闻网”26日报道截图

综合台媒消息，台“领事事务局”副局长蔡幼文对用错图片一事辩称，美工人员纯粹是从美工的角度绘制，将桃园机场第一航厦拉了线条，让流线美观；不选择新的桃园机场航站楼外貌是因改建后图形过于复杂，不够大方。

但随后，蔡幼文又向民众表达了歉意，称原来的底图是印制厂员工自己拍摄的改建前桃园机场第一航站楼的照片，“但很不幸，他在网路上找到激发灵感的图片，是错误的桃园机场的图片”。

对于已发行的“护照”今后如何使用，蔡幼文说，“领务局”已逐一开始通知目前拿到新晶片“护照”的民众更换，同时也和负责印制的厂商协调，将于下一批“护照”印制时，更新该页图案。

责任编辑：张岩