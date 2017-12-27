台“国安局”用去年旧闻当情报糊弄蔡英文

原标题：台“国安局”弄假情报糊弄蔡英文 台媒酸：台安全系统螺丝掉满地！

[环球网综合报道]台湾新版“护照”乌龙风波还没结束，台“国家安全局”又惹事儿了。日前，台“国安局”提供的“国安日报”被曝出提供假情报给蔡英文，而后被识破。蔡英文随即下令严惩失职人员，台《周刊王》27日对此讽道，显见台湾“国安”系统螺丝掉了满地！

台“国安局”是台湾最重要的情报机关，更是所有情治单位的龙头。每天提供领导人严谨精准的“国安日报”，以掌握岛内外重大信息，以利各种决策。

据《周刊王》报道，蔡英文11月4日完成“南太平洋友好之旅”后返抵台湾，隔日在览阅“国安日报”时，发现报告中竟有关于“时代力量立委”黄国昌批评她出访的报道，此信息让蔡英文一头雾水，因为黄国昌没有刻意批评过她。2016年6月蔡英文首次出访“友邦”时，黄国昌还是随行“立委”，于是蔡英文找人私下了解情况。

报道称，通过了解，“国安日本”中的此篇报道是2016年6月底蔡英文出访巴拿马时的“旧闻”，且批评蔡英文的不是黄国昌，而是另外一名知名政治人物。蔡英文听闻后震怒，下令从严处理，据知情人士透露，目前已有两名“国安”系统工作人员受到惩处。

责任编辑：刘光博