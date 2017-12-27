台军微电影称塑造坚不可破战力 台网友：嘴炮无敌

影片截图

[环球网综合博爱道]台湾陆军27日上午推出宣传微电影“迷彩荣耀”。据台“联合新闻网”27日报道，台陆军在微电影中宣称，“誓愿作台当局和人民最坚强的后盾”，“敢来将遭到始料未及的顽强抵抗”。对此，台网友留言讽刺，“民进党全体动员，嘴炮齐发，无敌”。

该影片回顾了2017一整年的成效纪录。影片宣称，台陆军要塑造“坚不可破”的战力，“誓愿作台当局和人民最坚强的后盾”，让“敌人”无法越雷池一步。微电影还不忘带出蔡英文与冯世宽，称台陆军的努力他们都看到了，争取“关爱意味”浓厚。

据了解，台当局26日推出蔡英文上台后的首份“防务报告”，宣称要“滨海决胜、滩岸歼敌”。“绿委”王定宇更是在政论节目中狂言，“不对称战力”渐形成，也就是说一个阿兵哥能摧毁一台坦克车的武器，就算大陆拥有多大规模的战车，台湾也能用“不对称”的战力取胜。

对此，国台办发言人安峰山27日表示，我们已经多次明确表示，两岸关系和平发展才是台海和平稳定的根本保障。搞“台独”分裂对台海和平稳定是最大的威胁。在当前两岸的实力对比日益悬殊的现实下，搞对抗、搞“以武拒统”是没有出路的。台湾方面只有放弃“台独”立场和敌对思维才能真正维护台海和平稳定。

而对于台军这部“嘴炮齐发”的宣传微电影，台网友留言痛批，“奶嘴兵闭着眼睛吹喇叭！吹大牛！喘大气！只要长官能解气！”，“嘴炮无敌”，“口号谁不会喊”，“很怀疑台军这种士气能抵多久”，“要打仗可以，但是夏天不能来喔！因为我们的军队天气太热是不能打的。 ”

责任编辑：刘光博