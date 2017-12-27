台新版“护照”印错 被指全民埋单1.6亿台币损失

原标题：台湾地区新版“护照”错印风波 损失1.6亿元全民埋单？

台湾新版晶片“护照”发生错印风波（图片来源：联合新闻网）

[环球网综合报道]据台湾“联合新闻网”12月27日报道，台湾当局新推出的第二代晶片“护照”印刷出错，内页中本应是台湾桃园机场的照片却误用成美国华盛顿杜勒斯机场的照片。台涉外部门表示，错误“护照”已印制20万本、发出285本，将回收重印。国民党“立委”江启臣痛批浪费8000多万元（新台币，下同），重印还要再花一倍的钱，等于损失1.6亿元，都是“全民埋单”。

台湾地区第二代晶片“护照”内页图案出问题。对于是否有相关惩处的问题，台涉外部门发言人李宪章表示，当务之急是处理护照更新，确保新“护照”准时到位，涉外部门与印制厂间的责任归属、惩处可能要等事情各阶层责任厘清后再来讨论，会尽快处理。“领事事务局副局长”蔡幼文则说，等事情处理完后，一定会有完整、详细的检讨报告跟社会交代。

根据台当局的采购资料显示，该案在7月决标，由“中央印制厂”得标，将制作现行版晶片“护照”65万本、新版晶片“护照”55万本，共120万本，决标金额约4.8亿元，平均每本成本403元新台币，新版晶片“护照”首批印错20万本，已浪费了8060万元。

国民党“立委”江启臣质疑，涉外部门身为监督单位，至今没人出来负责，全推给“中央印制厂”，难道“外交部长”李大维不用出来道歉吗？起码涉外部门业务主管单位和政策督导的单位要有人负责吧？”虽然涉外部门是委托厂商印制，但“中央印制厂”可不是私人印制厂。他批评，“这个错误不仅要由台湾全民来承担，损失也是由纳税人来负担”，根本是全民埋单。

江启臣表示，第二代晶片“护照”首批20万本印错，除了重印的损失，还造成民众不便与社会纷扰、“政府形象”的成本都没算进去，损失根本难以计算。

蔡幼文称，重新印制的成本还在跟“中央印制厂”讨论，但不会这么多，绝对不是用两倍价钱去算。

“时代力量立委”徐永明批评，26日发行的新版晶片“护照”误植美国机场，涉外部门第一时间出面否认，坚持是桃园机场，后来发现硬拗不成就将责任都推给“中央印制厂”，态度既官僚又没有担当，并推称印错的费用由“厂商吸收”，但厂商就是公营的“中央印制厂”，最后还是全民埋单，质疑是否因为“中央印制厂”层级比较低，就要他们把责任全部吞下去，涉外部门难道完全不用负责吗？”

江启臣和徐永明都表示，台当局涉外部门这一连串危机处理真的不及格，如果连“护照误植”都处理成这样，那面对更复杂的外事危机，如何处理，让人担忧。

台湾“中央社”最新消息称，知情人士透露，台涉外部门下午5时30分将召开记者会宣布，“领务局长”陈华玉负起行政责任下台，调任其他职务。这也是新版“护照”内页图样引发争议后，台涉外部门宣布的首波惩处名单。

责任编辑：刘光博