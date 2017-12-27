2018中国大学排行榜:北大清华连续11年蝉联冠亚军

原标题：2018中国大学排行榜出炉 北大清华连续11年蝉联冠亚军

新京报快讯（记者冯倓秋）记者今日获悉，《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南（校友会版）》已编写完成，报告公布2018中国大学排行榜1200强，其中北京大学、清华大学综合实力最强，连续11年蝉联冠亚军；浙江大学、复旦大学、中国人民大学分列第3至第5名。此外，在排行榜前百强中，共有87所双一流高校跻身。

除了2018中国大学排行榜，报告中还发布了多个榜单。在2018中国最好大学排行榜中，清华大学、北京大学、中国人民大学分列前3名，并获评八星级大学，办学层次为“世界一流大学”；复旦大学、南京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学等16所大学紧随其后，获评七星级大学，办学层次为“世界知名高水平、中国顶尖大学”。

在2018中国非双一流大学排行榜中，昆明理工大学、深圳大学、福建师范大学、燕山大学、华南农业大学位列前5强。在2018中国民办大学排行榜中，武昌首义学院位居榜首，文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院分列第2至第5名。

报告还显示，1980年至今，全国高校累计接受校友捐赠251亿，7所高校校友捐款超10亿，清华大学、北京大学和中国人民大学三所高校获校友捐赠超21亿。在2018中国大学最慷慨校友排行榜中，复旦大学校友、中国泛海控股集团董事长卢志强位列第1，累计捐款10.43亿元。

据悉，这是艾瑞深中国校友会网连续第16年发布中国大学排行榜。今年的排行榜评价指标体系包括9大系列指标，分别为教学质量（占比27.97%）、杰出师资（占比13.21%）、学科专业（占比10.88%）、科研成果（占比17.09%）、科研项目（占比7.77%）、科研基地（占比6.99%）、办学层次（占比1.17%）、社会声誉（占比10.49%）和国际影响（占比4.43%）。

责任编辑：张玉