北京明日启用新能源车专用号牌 全国107城已启用

原标题：北京明日正式启用新能源汽车专用号牌

新京报快讯（记者王梦遥）记者从公安部获悉，12月28日北京市将正式启用新能源汽车专用号牌。至此，全国已有107个城市启用新能源汽车专用号牌，覆盖31个省（自治区、直辖市）。

公安部交管局消息称，2018年上半年全国范围内全面启用新能源汽车专用号牌。截至目前，全国已发放新能源汽车专用号牌26.57万副，其中纯电动汽车18.95万副，其他燃料电池及混合动力汽车7.62万副。

据介绍，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码增加一位，由5位升为6位。新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

公安机关还推出了网上选号、“50选1”等选号服务新举措。新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。群众可通过计算机随机选号、网上自编自选方式选号，其中计算机随机选号实行“50选1”。对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌。

为避免集中换牌导致的拥挤排队，公安交通管理部门将开通“网上预约换牌服务”，提供网上预约选号、网上预约换牌时间和地点等服务，群众可通过互联网服务平台预约办理换发号牌。公安交管部门还将增设新能源汽车登记绿色通道或专门窗口，设置号牌现场制作点，提供号牌免费安装服务。

责任编辑：张玉