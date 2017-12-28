民进党称会对大陆取胜遭讽：嘴炮部队都能打下UFO

原标题民进党“立委”吐狂言称会对大陆取胜遭嘲讽：嘴炮部队都能打下UFO！

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 环球时报记者 崔杰通 范凌志]“在当前两岸实力对比日益悬殊的现实下，搞对抗、搞‘以武拒统’是没有出路的。”27日，国台办发言人安峰山发出警告。此前一天，台当局发布蔡英文上台以来的第一份“国防报告书”，摆出要以“非对称作战”吓阻大陆的架势。这份报告书确定了台军“防卫固守，重层吓阻”的战略，试图“滨海决胜、滩岸歼敌”，在这一设想中，雄-2E巡航导弹被当成可主动攻击大陆的“保命武器”。

在岛内遭到大量嘲讽的是民进党“立委”王定宇。他在电视节目上宣称，台湾的“非对称战力”逐渐形成，若是一个阿兵哥能背起足以摧毁一辆坦克的武器，即便中国大陆拥有多大规模的战车，台湾也能用“非对称战力”取胜。许多网民斥其“白痴”，称“民进党的嘴炮部队，连UFO都能打下来”，要求让投票选王定宇为“立委”的那些人背着炸弹去炸坦克。

台湾媒体报道时爱用“狂”这个字来描述某些人物不可思议的言行，台军以及民进党“立委”显然是“发狂”了。

其实，蔡当局此次的“国防报告书”已用大量数字对比两岸军力——台前陆军中将国民党“立委”帅化民认为蔡政府有意借此恐吓台湾民众，这样方便他们向美国提出军售要求，又能凝聚选民支持。报告书中称，解放军现有200万兵力，包括陆军110万、海军20余万、空军30余万、火箭军10余万，各式导弹逾1600枚，台军总兵力则为21万。

岛内《中国时报》27日评论称，今年的“国防报告书”是1992年以来的第14本，令人感触深刻的是，这些年来两岸军力消长，也是一本比一本鲜明，今年版的“国防报告书”明言，解放军军力已具备第一岛链以西的制空能力，换言之，台湾已是其囊中物，制空战力已不是对手。文章称，今年的报告书刻意凸显“抗中”企图，强调台湾的地区以及国际角色定位，强调台军早期预警及掌握解放军军事动态的战略价值，首度公开台美军事交流10个模式，“联美日抗中”策略溢于文词。该报认为，两岸兵力悬殊，台湾不应搞军事对抗，而应“战略中立，维持两岸关系稳定”。

“神佛都救不了。”台湾前海军舰长吕礼诗在最新一期的香港《亚洲周刊》上撰文，以“台湾空防危机迫在眉睫”为题，就两岸空防战力差距不断拉大如此警告台军。吕礼诗以导弹为例称，台军的导弹防御能力，是以200枚爱国者2型及440枚爱国者3型防空导弹建构而成。依照美军准则，若防御对象为人口密集的都会区，或驻扎部队的港口、机场，拦截一枚弹道或巡航导弹必须发射4枚爱国者导弹，那么台方仅能应对161个来袭目标，仅占解放军部署各式导弹的8.5%；即使加上“天弓”型防空导弹，仍无法有效反制对岸的导弹。

《自由时报》27日报道称，俄联邦军事技术合作局消息人士透露，俄罗斯已向大陆交付十几架苏-35战机，剩余10架将在2018年全部交货，大陆向俄罗斯采购的S-400防空导弹也将交货，这些先进武器将改变区域军力平衡。苏-35最高时速达2500公里，作战半径约1600公里，其最大优势是新型机载雷达系统，不但能在远距离发现数十个目标，且能确认并分辨目标特点和危险，协助飞行员选择攻击哪些目标。

台湾“中国文化大学”政治学系讲座教授陈一新26日在岛内媒体上撰文，告诫台当局：亚太军备竞赛加剧，不能蠢动。他写道，确保台湾安全，光是消极的做法是不够的。蔡英文主政以来，两岸在过去一年半的时间只维持“冷和”与“冷对抗”及两岸两会不相往来的关系，毕竟是非常不正常的。而在亚太形势诡谲多变的情势下，两岸当然不容许只存在这样脆弱的关系，以免双方因误会、误解而误判情势，造成擦枪走火。

责任编辑：张岩