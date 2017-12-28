台“立法院”年度汉字公布 “怒”字夺得榜首(图)

原标题：台立法机构年度汉字公布 “怒”字夺得榜首
年度汉字怒
[环球网综合报道]台湾地区“公民监督国会联盟”今天公布“立法院”年度汉字票选结果，由“怒”字夺冠。据台“中时电子报”28日报道，“公督盟执行长”张宏林表示，希望所有“立委”知道，人民对他们今年的表现，以怒字作收。
“公督盟”表示，第1名“怒”从一开始票数就遥遥领先，最后以229票登上冠军；第2、3名分别是“闹”（149票）、“弯”（145票），可反映出民众对“立法院”吵闹的负面形象、议事延宕，也不满民进党对劳工权益大转弯。
“公督盟”认为，经济民生领域法案、“劳基法”修正争议与民众生活息息相关，是最容易引发民怨的议题，因此成为关注焦点。
据了解，台湾地区“劳基法”修法争议引起社会纷争，民进党12月4日强渡关山，“劳基法”修正草案初审通过，送入台立法机构处理，当局领导人蔡英文其后回应称“会负起最后的责任”后，网友批评排山倒海而来。
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