35年国旗在他们手中升降25000次 今祝她生日快乐

原标题：35年，国旗在他们手中升降2.5万次，今日祝她生日快乐！

（12月28日，天安门广场升旗仪式 摄影/陈佳卓）

[文并摄/刘姝蓉 陈佳卓]这是一支由36名武警官兵组成的队伍，自1982年起，天安门广场上的国旗在他们手中共升、降2.5万余次。12月28日，是天安门国旗护卫队35岁生日。据悉，自2018年1月1日零时起，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列，所以今天这一时刻显得异常珍贵。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）披星戴月赶赴天安门广场，用相机记录下了这历史的一刻。

另据最新消息，在今天下午国防部例行记者会上，有记者提问，有消息称，武警天安门国旗护卫队即将完成历史使命，转隶中国人民解放军三军仪仗队，武警天安门国旗护卫队的番号将取消。对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强回应：我不了解。

天安门广场升旗仪式的“前世今生”

（国旗护卫队官兵日常训练 摄影/刘姝蓉）

众所周知，北京天安门广场庄严隆重的升国旗仪式是亿万中国人民特别关注的活动。不过，国旗护卫队组建之前，天安门广场的升旗仪式则与现在大有不同。人们习惯称天安门国旗护卫队为“国旗班”，而事实上，国旗护卫队早已不只是一个“班”。现在的国旗护卫队，即武警北京市总队天安门警卫支队六中队，前身为六支队十一中队五班，也就是天安门广场国旗班，1982年年底进驻天安门地区，由36名武警官兵组成，主要负责天安门广场国旗的升降和护卫任务。

1949年10月1日至1950年底，升旗仪式一直由北京市公安纠察总队负责。

1951年至1977年的26年间，由北京电力局的工人胡其俊负责。由于升旗的系统是由电力控制，升旗这项工作顺理成章地就交给了一位懂电的人。1951年10月1日，青年电工胡其俊正式成为天安门广场的升旗手。此后的26年里，每当有节假日、盛会和庆典，他都会独自一人骑着自行车来升旗。

胡其俊一般要提前一天去天安门管理处领国旗，然后第二天把国旗绑在自行车上，从家骑半小时到天安门广场，升完旗后再去上班。当时升国旗必须蹬着底座边上的配电器箱盖，爬上两米高的基座，升旗时要找好落脚点，稳住身子，再用铁丝把国旗的旗杆一点点捆扎在升旗杆上。

1977年至1982年12月，由卫戍警卫师一团某连的两名战士负责。由北京卫戍区部队负责升旗任务后，两名战士扛上国旗并肩而行，通过长安街时还要给自行车让道，降旗时等太阳快落山了，就按电钮降下国旗，把国旗扛回来，放在房檐下。

1982年12月28日，原武警北京总队第六支队十一中队五班进驻天安门，担负天安门广场升降和守卫国旗的光荣任务。从此，我国有了第一套规范的国旗升降仪式。原来的2人升旗改为3人升旗，其中1人擎旗，2人护旗，正步前进。同时，统一了着装，编制出了升降旗的时间表，从此这个班被人们称作“天安门国旗班”。

1990年10月1日，国旗法颁布后，要求升国旗奏国歌。原来的国旗杆周围都是封闭型的，升降国旗时，旗手需要跳进跳出，既不方便又不雅观。经有关部门批准，国旗基座改建为平面三层，内层为边长6米、高45厘米的汉白玉平台，基座中心是30米高的银灰色国旗杆。改建后，3人升降国旗的仪式就显得过于简单。新的升旗仪式方案融汇了三军仪仗队以及国外皇家卫队等各家之长。重新设计的国旗护卫队队形最早是12人，后来确定为36人，其中擎旗手身高必须为185厘米以上。

1991年初，“天安门国旗护卫队”正式成立，并从1991年5月1日起实行新的升降国旗仪式。当第一缕阳光映入北京时，一支由36名武警战士组成的橄榄绿方队，准时从天安门城楼正中拱形的大门中走出来。36人的方队从金水桥到国旗杆下，横看成列，纵看成行，正步行进138步，每一步都是75厘米，每一步都走得威武雄壮，铿锵有力，一秒不差地走完4分钟的路程。在太阳跃出地平面的一刹那，鲜艳的五星红旗在雄壮的国歌声中正好升至旗杆顶。

（武警官兵 摄影/刘姝蓉）

逢“1”（即每月1日、11日、21日）和重大节日，武警军乐团在现场演奏国歌。为了更好地维护天安门广场秩序，从2004年6月1日起，天安门国旗护卫队每月逢“1”的3次大升旗的勤务改成每月1日进行大升旗，36名国旗护卫队员和62名武警军乐团队员和以往大升旗一样，现场演奏三遍国歌。

国旗护卫队“挑战不可能”

（2017年12月28日清晨，天安门国旗护卫队步伐整齐，精神抖擞 摄影/陈佳卓）

护卫队老兵说，要从一名普通军人到一名合格的升旗手起码要脱几层皮。国旗哨在哨位上一站就是两个小时，而且始终得保持标准的立正姿势。不少战士入伍前不是左肩高就是右肩高，要不就是脖子挺不直，为了克服这些毛病，战士们在腰上别上木制的十字架练腰杆，在领上别上大头针练脖颈不弯曲，还顶着风练站立，迎着太阳练不眨眼，甚至还把蚂蚁捉来放在脸上练面部表情不变形。夜晚睡觉时不枕枕头，要求四肢平展，仰卧而眠，不能侧卧和俯卧。在国旗护卫队只能有站如松、坐如钟，而不允许睡如弓。

近日，国旗护卫队在一档央视的节目中完成了一次看似不可能的挑战，得到网友的纷纷点赞。36名队员需要在100步正步走和100步齐步走之后每一个人都精准的到达升旗台旁的预定位置。这期间有正步齐步的变换，还有3个转弯。不仅需要适时的调整步幅和角度，更是所有人默契和配合的大考验。

同样的事情，从1982年到今天，国旗班做到了25000多次“零失误”。无论狂风暴雨，酷暑隆冬，数年来，36名国旗护卫队的官兵准时在天亮之前起床、整理、训练。根据手机的计步软件显示，他们平均每天要走25000多步。接旗、转体、挂旗、解旗、按钮、展旗、立正、敬礼，35秒，8个动作，行云流水，一气呵成。

国旗护卫队升旗手杨博说：“展旗和收旗是整个升旗仪式的亮点工程。这一展一收，是力与美的结合。为了做到行云流水和干净利落，每天都要重复千百次，手跟国旗摩擦的时候火辣辣得疼，磨出血泡那是常事。”

武警北京总队国旗护卫队指导员彭凯说：“我们提出的口号叫“护卫国旗 重于生命”，我们觉得能把国旗护卫好，升降好，让来到这里的外国朋友感受到中国的伟大，让来到这里的国人能够感受到自己作为一名中国人的骄傲和自豪，这是我们作为国旗卫士最大的荣光。”

武警北京总队政治委员刘振所说：“这支队伍自组建之日起，就把绝对忠诚、爱国奉献的特质融入了血脉。护卫国旗是他们的使命，国旗卫士是他们响亮的名字。来天安门广场看升旗的人山人海背后，反映的是人心所向，是一种爱国的情结。”

（2017年12月28日清晨，武警天安门支队的官兵在整理衣着，做升旗仪式准备。 摄影/陈佳卓）

新闻链接：

武警不再列国务院序列 将由党中央、中央军委领导

据新华社12月27日报道称，日前，中共中央印发《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，自2018年1月1日零时起，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。

《决定》明确，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列。武警部队建设，按照中央军委规定的建制关系组织领导。中央和国家机关有关部门、地方各级党委和政府与武警部队各级相应建立任务需求和工作协调机制。[资料来源：新华社、人民日报、中新网、北京日报、央视、法制晚报等]

责任编辑：张玉