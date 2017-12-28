北京对社会办医开展能力信用双评级 信用分3等9级

原标题：北京对社会办医开展能力信用双评级

新京报快讯（记者沙雪良）今后，查看一家社会办医的医疗水平、服务质量、是否诚信经营，有了新的判断依据。

近日，中国非公立医疗机构协会联合北京非公立医疗机构协会对北京首批社会办医开展信用等级和能力星级的“双评”工作。通过“双评”颁发的信用评价证书可作为社会办医对接商业保险重要依据。

“双评”工作是落实《北京市关于促进社会办医健康发展若干政策措施》，支持行业协会发挥作用，建立社会办医信用与能力评价体系的新举措。目前全市已有10家民营医院通过评审，预计首批15家机构的评审结果将在明年初在中国非公立医疗机构协会官网及相关网站公示。

据中国非公立医疗机构协会副秘书长林庆贤教授介绍，“双评”采取自愿申请+协会推荐方式参评，由协会组织专家进行评审，从300人的“双评”专家库中随机抽取9-12位专家参加评审。

“双评”能力评价内容包括：诚信与信用建设、医疗质量与安全、护理与医院感染控制、医院文化、信息化建设、行政管理、创新品牌等7个方面。被列入全国法院失信执行人名单、发生四级以上医疗事故主要责任方、严重违法违规执业一票否决。

信用评价结果由高到低分为三等九级，分别是AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C。能力评价结果由高到低依次分为五星、四星、三星三个等级，其中五星级医疗机构为标杆单位、四星级医疗机构为示范单位、三星级医疗机构为规范单位。信用评价与能力评价有效期均为3年，信用评价为3年复评一次，能力评价为3年重新评价一次，评价实行动态管理。

林庆贤教授表示，评价过程也是医院防控经营风险的有效保障，有利于营造良好的社会办医氛围。

社会办医又称非公立医疗机构，是指包括联营、外资、股份合作、私营、台港澳投资在内的医疗机构。截至2017年10月底，北京市共有社会办医4645家、民营医院467家、社会办医床位2.94万张，分别占全市总数43.4%、66.5%、24.0%。

责任编辑：张玉