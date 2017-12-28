台“斩首”蒋介石铜像凶手被捕 头藏“独派”帐篷

原标题：“斩首”蒋介石铜像凶手被捕 铜像头藏于“独派”常驻的帐篷

蒋介石铜像头部（来源：联合新闻网）

[环球网综合报道]台北市中正高中蒋介石铜像21日遭利器“斩首”，被白漆喷上“不移除不改名就砍头”，铜像头部不翼而飞。据台“联合新闻网”28日报道，台湾警方锁定对象，今天上午搜索某“独派”组织队长郭志刚等3人住处，查扣手机发现相关照片，另在“立法院”旁“独派”人士常驻的帐篷内找到铜像头部。警方依毁损等罪嫌将郭等3人移送法办。

报道称，“急独分子”郭志刚先前也曾持高温焊枪、红漆毁损阳明山的蒋介石铜像。郭志刚今天上午在住处遭搜索后于脸书宣称，他还来不及删除手机档案，手机就被警方查扣，手机内相关照片也被当成证据，之后他带警方去“秘密基地”取出头像。

据了解，蔡英文上台后推行“去中国化”政策，“去蒋化”也在岛内遍地开花，其中，蒋介石铜像连续被砍头。世新大学教授游梓翔批评道，“如今台湾已演变成‘你砍这头我砍那头’，各种铜像首级掉满地，台湾终于把自己弄成了—名闻遐迩的亚洲‘砍’城”。

责任编辑：刘光博