今年中管干部已有41人被党纪处分 18人被执纪审查

原标题：年度梳理：今年已有41名中管干部被处以党纪处分！

今日（2017年12月28日），大白新闻（微信ID：dabaixinwen）通过梳理中央纪委官网发现：截至今日，今年已至少有41名中管干部被处以党纪处分，至少有18名中管干部被执纪审查。

据了解，2016年中央纪委官网通报的被处以党纪处分的中管干部有29人，被执纪审查的中管干部有22名。从中央纪委执纪审查和党纪处分的中管干部数量来看，这表明反腐败的力度一直没有减弱。

被处以党纪处分的中管干部有41人

大白新闻梳理发现，自2017年以来至12月28日，中央纪委官网通报被处以党纪处分的中管干部已有41人。其中，7月被处以党纪处分的中管干部最多，有11人。此外，5、9月分别有5人，1、2月分别有4人，6、8、10月分别有3人，4月2人，3月1人。

10月，公安部原党委委员、政治部主任夏崇源，重庆市政府原党组成员、副市长、市公安局原党组书记、局长何挺，重庆市政府原党组成员、副市长沐华平3人被处以党纪处分。其中，何挺因严重违纪受到开除党籍、行政撤职处分。

9月，重庆市委原书记孙政才，中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波，中央纪委驻财政部纪检组原组长、财政部原党组成员莫建成，全国人大教育科学文化卫生委员会原副主任委员、甘肃省委原书记王三运，湖北省政协原党组成员、副主席刘善桥5人被处分。

8月，陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲，中央巡视组原副部级巡视专员张化为，中国银行业监督管理委员会原党委委员、主席助理杨家才3人被处分。其中，3人均被开除党籍。

7月，有11位中管干部被处分。分别是国家安全生产监督管理总局原党组书记、局长杨焕宁，江苏省高级人民法院原党组书记、院长许前飞，中国证券监督管理委员会原党委委员、主席助理张育军，中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚。

此外，7月被处分的还有天津市委原常委、统战部部长王宏江，中国中化集团公司原党组成员、总经理、中石化集团原党组成员、中石化股份公司原高级副总裁蔡希有，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总裁王银成。

还有，安徽省政府原党组成员、副省长周春雨，河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇，福建省原省委副书记、省长、中石化集团原党组书记、总经理苏树林，国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武等。

6月，中央纪委驻国家民族事务委员会纪检组原组长、国家民族事务委员会原党组成员曲淑辉和甘肃省原省委常委、副省长虞海燕，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山3人被处分。

5月，司法部原党组成员、政治部主任卢恩光；上海市人民检察院原党组书记、检察长陈旭；新疆生产建设兵团原党委副书记、司令员刘新齐；辽宁省人大常委会原党组成员、副主任李文科；安徽省原副省长陈树隆等5人被处以党纪处分。

4月，民政部原党组成员、中国老龄协会原会长陈传书和江苏省原省委常委、常务副省长李云峰被处分。

3月，广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉被处分。2月，湖南省委原常委、宣传部部长张文雄；原交通银行党委委员、首席风险官杨东平；民政部原党组书记、部长李立国；民政部原党组成员、副部长窦玉沛被处分。

1月，河南省委原常委、政法委书记吴天君；天津市政府原党组成员、副市长尹海林；天津市原市委代理书记、市长黄兴国和中国民用航空局原党组成员、副局长夏兴华等4人均被处以党纪处分。

被执纪审查的中管干部达18名

今年以来，中央纪委通报的执纪审查的中管干部有18名。2016年，这一数字为22名。对此，北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院副院长杜治洲表示：“中央纪委执纪审查的中管干部数量保持在稳定的水平，表明反腐败的力度一直没有减弱。”

大白新闻注意到，在今年被执纪审查的18名落马中管干部中，已经有15人被处以党纪处分，仅3人仍未公布下一步的情况。据统计，这3人分别是12月刚刚被查的河北省人大常委会原副主任张杰辉，11月被查的辽宁省原副省长刘强和中共中央宣传部原副部长鲁炜。

此外，其他的15位中管干部均被处以党纪处分。8月被查的中央纪委驻财政部纪检组原组长、财政部党组成员莫建成，7月被查的重庆市委原书记孙政才和全国人大教育科学文化卫生委员会原副主任委员、甘肃省委原书记王三运，这3人均在9月被开除党籍和公职。

6月被查的湖北省政协原副主席刘善桥，也在9月被“双开”。此外，5月被查的中国银监会原党委委员、主席助理杨家才，陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲和4月被查的中央巡视组原副部级巡视专员张化为，3人也均于今年8月初被“双开”。

4月，原安徽省副省长周春雨，中央巡视组原副部级巡视专员张化为，河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇，中国保险监督管理委员会原党委书记、主席项俊波被查。3月，原十二届全国政协常委、港澳台侨委员会主任孙怀山，上海市人民检察院原检察长陈旭被查。

2月，辽宁省人大常委会原副主任李文科，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总裁王银成被查。1月，原甘肃省委常委、副省长虞海燕被查，因其是今年第一个被查的中管干部，因此被媒体称为“第一虎”。

全面从严治党决不会歇脚

早在今年11月，新华社就曾发布了题为《十九大后反腐怎么办？不松劲、不停步、再出发！》的文章。其中，文章第一部分的内容为——“ 最新部署”。

文章称，“打铁必须自身硬”、“无禁区、全覆盖、零容忍”、 “重遏制、强高压、长震慑”、“坚持受贿行贿一起查”……当习近平总书记做十九大报告时说出这些话，我们就更加确定：全面从严治党决不会歇脚。

文章称，整个十九大报告3.2万字，第十三部分“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平”就有4100字，占了报告的八分之一，可见分量有多重。这部分对全面从严治党提出了8项要求，条条都是新部署，条条都是党对人民的承诺。

文章称，十九大期间，习近平总书记参加贵州省代表团讨论时说：“在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法。”

文章称，这“三个不能有”，彻底打掉了一些人的侥幸和幻想。我们不但不停歇，总书记还说了，还要把管党治党的螺丝拧得更紧，把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效。

文章称，再看党章。这次修订党章，把“全面从严治党永远在路上”写进去了，还增写了实现巡视全覆盖、中央单位巡视、市县巡察等新鲜的经验做法。打铁必须自身硬，党中央的这份决心再次彰显得淋漓尽致。[资料来源：中央纪委官网、新华社等]

责任编辑：张玉