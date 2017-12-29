市长为升迁行贿省委副秘书长 相隔仨月两人均落马

原标题：受贿的省委副秘书长5月刚落马，为升迁行贿的市长8月即被查

12月28日下午，湖南省沅江市人民政府原市长肖胜利滥用职权、受贿、行贿案一审公开宣判，其被判有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。据悉，其曾为了升迁向上级行贿13万元。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，肖胜利行贿的官员是曾任湖南省益阳市委书记和湖南省委副秘书长的马勇。2015年5月，马勇落马被查。不到3个月的时间，2015年8月，肖胜利也接受组织调查。

市长为升迁行贿省委副秘书长

消息称，被告人肖胜利犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月，犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元，犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；追缴肖胜利犯罪所得74.48万元上缴国库。

其被指在担任沅江市人民政府代理市长、市长期间，违规拍板确认收购事项，违规表态同意借款给私营企业，致使公共财产遭受重大损失；利用职务便利，为他人谋取利益，收受贿赂折合人民币74.78万元；为谋取职务提拔，向国家工作人员行贿人民币13万元。

据了解，法院经审理认为，被告人肖胜利身为国家机关工作人员，在履行职责过程中违反规定，滥用职权，造成公共财产损失3004.346786万元，其行为构成滥用职权罪，且犯罪情节特别严重。

此外，肖胜利利用职务便利，非法收受他人财物，共计折合人民币74.78万元，其行为构成受贿罪，受贿数额巨大；肖胜利为谋取职务提拔，给予国家工作人员财物，其行为构成行贿罪。肖胜利系一人犯数罪，应数罪并罚。

肖胜利主动交代调查机关尚未掌握的受贿事实，其受贿罪系自首，对其受贿罪依法可以减轻处罚。肖胜利主动交代其滥用职权与行贿事实，系坦白，对其滥用职权罪和行贿罪依法可以从轻处罚。肖胜利积极退缴赃款并缴纳罚金，可以对其从轻处罚。

根据肖胜利犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，法院遂作出上述判决。

去年6月被开除党籍和公职

公开资料显示：肖胜利，男，汉族，1969年9月出生，湖南祁东县人，大学文化。1996年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作。曾任湖南沅江市委副书记，沅江市人民政府市长、党组书记。

据悉，1991年7月至1996年2月，肖胜利曾是湖南省统计局工交处的科员。1996年2月至1997年12月，肖胜利成为湖南省统计局工交处副主任科员；1997年12月至2000年12月，肖胜利成为湖南省统计局工交处主任科员。

2000年12月开始，肖胜利转任湖南省统计局人口和社会科技统计处副处长。此后，曾担任湖南省统计局设计管理处副处长、计算中心副主任；省统计局计算中心主任；省统计局副总统计师（正处级）、计算中心主任等职。

2009年5月，肖胜利升任益阳高新区工委副书记、管委会副主任（挂职）。2009年10月，肖胜利调任益阳市交通发展投资公司总经理。2010年12月，肖胜利升任沅江市委常委、常务副市长。

2011年5月至2011年12月，肖胜利担任沅江市委副书记，市人民政府代市长、党组书记一职。2011年12月至2016年6月，肖胜利成为了沅江市委副书记，市人民政府市长、党组书记。

2015年8月5日，据三湘风纪网消息，沅江市委副书记、市长肖胜利涉嫌严重违纪，接受组织调查。2016年6月30日，据湖南省纪委湖南省监察厅官方网站消息，经湖南省纪委立案审查并报经湖南省委批准，决定对其给予开除党籍处分。

经查，肖胜利严重违反组织纪律，为谋求职务升迁送给他人财物；严重违反廉洁纪律，送给他人礼金、礼品；严重违反工作纪律，违规将公款借给私营企业并造成重大损失；利用职务上的便利，在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物等问题，已涉嫌犯罪。

肖胜利身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据有关规定，决定给予肖胜利开除党籍、开除公职处分；已将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

受贿者5月落马行贿者8月被查

据媒体报道，检方还曾指控，肖胜利为感谢湖南省益阳市委原书记、湖南省委原副秘书长马勇，在2013年春节至2014年国庆节期间，曾4次送给马勇人民币13万元。

据悉，马勇因干预命案致重罪轻判，2016年初被中央政法委通报引起广泛关注。此前的2015年5月13日，经湖南省委批准，马勇涉嫌严重违纪接受组织调查。不到三个月，2015年8月5日，时任沅江市委副书记、市长的肖胜利涉嫌严重违纪，接受组织调查。

公开资料显示：马勇，男，汉族，1957年1月出生，重庆市人。1975年5月参加工作，1984年1月加入中国共产党，研究生学历。2016年8月19日，被告人马勇一审被判有期徒刑12年，犯罪所得折合人民币共计368万余元，予以没收，上缴国库。

资料显示，2006年9月，马勇被任命为湖南省益阳市委副书记、代市长。2007年1月，马勇当选益阳市市长。2008年3月，马勇被任命为益阳市委书记。2013年4月，马勇又被任命为湖南省委副秘书长（正厅级）。

2015年5月13日，湖南省纪委发布消息：湖南省委副秘书长马勇涉嫌严重违纪接受组织调查。同年9月30日，湖南省人民检察院依法以涉嫌滥用职权罪、受贿罪对湖南省委原副秘书长马勇决定逮捕。据媒体报道，马勇的问题线索是湖南省委巡视组在巡视期间发现。

2016年8月，经湖南省纪委立案审查并报经湖南省委批准，决定对马勇给予开除党籍、开除公职处分。

经查，马勇违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；违反工作纪律，违规干预和插手司法活动并收受财物；利用职务上的便利在企业经营方面为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

马勇身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据有关规定，决定给予马勇开除党籍处分，终止其党的十八大代表、湖南省第十次党代会代表资格；决定给予其开除公职处分。

2011年10月，马勇连任益阳市委书记，他曾在任职记者会上公开表示，“工资收入为5000元多一点，年收入，加上各种稿费和其他费用，大体上是8万元一年”，同时还介绍了其妻子和女儿的工作学习情况。[资料来源：中央纪委官网、中国法院网、澎湃新闻、红网等]

责任编辑：张玉