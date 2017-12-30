韩国称向朝送油船系台公司租用 台当局急表态否认

原标题：韩国曝光向朝鲜送油船系台湾公司租用 台当局急表态：没没没！

Lighthouse Winmore全长144米，船头印有方向永嘉的字样。

[环球网综合报道]据香港“东网”及BBC中文网等媒体29日报道，韩国政府29日表示，香港籍“Lighthouse Winmore”油轮涉嫌于东海以船对船的方式提供石油予朝鲜船舶，又称该油轮是由台湾的一家公司所租用，船员更表示此举是该台湾公司下令，但相关说法随即遭到台湾当局的否认。

韩联社引述韩国政府信息称，已确认台湾材料商Billions Bunker集团租用、在香港注册的货轮“Lighthouse Winmore”，于今年10月19日驶入韩国丽水港转运炼油产品后，虚报将驶向台湾后出港，但并未驶向台湾方向，而是在公海上将600吨油品换载给朝鲜货船。

报道称，该货轮于11月24日再次驶入丽水港后被韩国关税厅扣查。韩国外交部指，今次事件是朝鲜利用非法网络，巧妙避开联合国安理会对朝制裁的典型案例。

对此，台湾地区领导人蔡英文办公室声称，台湾会积极配合国际各项决议措施，确保区域和平稳定。涉外部门发言人李宪章则表示，台湾早已于2017年9月起配合联合国制裁，中断与朝鲜的贸易。这起事件“国安”单位也介入，“详细状况仍不便公开”。

台湾当局交通部门当日调查后回应称，Lighthouse Winmore油轮为香港籍船舶，船东为WIN MORE SHIPPING LIMITED（永嘉船务有限公司），公司地址登记于香港。Lighthouse Winmore油轮今年曾来台补给两次，目前尚不属于联合国安理会所公告的世界各港均应拒绝进港的船舶。

台交通部门表示，韩国官员宣称该油轮是由台商Billions Bunker Group公司拥有，但查该公司登记于马绍尔群岛，目前已转由涉外部门、“政府执法”、“国安”等单位深入调查是否有台商介入。虽然该艘船并没有进出台湾，故此无法对Billions Bunker Group公司开罚，但仍会依据联合国的规定，将该公司列为禁止往来名单，也会通报各业者，要避免租用有疑虑的船只，避免货品被查扣。

该部门也称，“航港局”已管制所有联合国安理会公告禁止进入港口之船舶禁止进入台湾港口，并将相关资讯通知各航运公协会配合办理。至于有关单位通知疑似违反联合国安理会朝鲜制裁决议的相关船舶，“航港局”均于进出港管理系统设定监管，倘收到相关船舶之进港申请，则严格审核相关申请文件，确认未违反朝鲜制裁决议才得以放行进港。

然而，不可否认的事实是，马绍尔群岛现为台湾当局的“邦交国”，一向被誉为是南太平洋“远洋渔业珍珠”。不只是重要渔区与转运港，该国也提供良好的渔业与船运投资条件，在1998年与台当局“建交”以来，确实吸引不少台湾商人前去置产投资。同时，马绍尔也是台湾当局所谓“新南向政策”的执行重心，10月底时蔡英文也曾造访该国。

中国外交部发言人华春莹在29日的例行发布会上表示，相关船只自今年8月以来未再停靠中国港口，没有进出中国口岸记录。相关船只是否前往过其他国家港口，中方不掌握。因此，报道所称情况不符合事实。

她强调，中方始终全面、严格执行安理会决议，履行自身承担的国际义务，绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对任何经调查证实确属违反安理会决议的行为，中方都将依法依规作出严肃处罚。

安理会9月通过第2375号决议案，禁止所有联合国会员国以“船对船交货”方式向朝鲜供应任何货品。此外，一周前实施的安理会第2397号决议案允许会员国扣押及检查涉嫌与朝鲜违法贸易的船只。

责任编辑：桂强