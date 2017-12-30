台乌龙“护照”修改内页图样 拟明年2月重新发行

原标题：台湾地区新版“护照”修改内页图样 预计2018年2月重新发行

台湾地区新版“护照”图样设计闹乌龙（图片来源：联合新闻网）

[环球网综合报道]据台湾“中央社”12月30日报道，台湾地区第二代晶片“护照”误植类似美国华盛顿杜勒斯机场的图样，台当局涉外部门“领事事务局”今天（30日）表示，“中央印制厂”已根据桃园国际机场提供的照片，重新设计完成图样，将重新印制，希望2018年2月初可以重新发行。

“领务局副局长”蔡幼文称，合作厂商“中央印制厂”已重新设计完成桃园印刷厂图案，“领务局”也向桃园机场确认授权没问题并已确认图样定案，“中央印制厂”将尽快重新印制。有关新版护照预计重新发行时间，她则表示，“我们希望2月上旬可以”。

台湾地区第二代晶片“护照”误植类似美国华府杜勒斯机场的图样，日前经岛内网友发现后，“领务局”决定将第一批成本约新台币8000万元的新版“护照”20万本全部回收，另由“中央印制厂”重新设计桃机图样并重印。

“领务局”称，事件发生后，已请桃园机场提供机场航厦现貌照片，供中央印制厂设计人员参考，以确保正确性。

有关重新印制的成本问题，“领务局”表示，按合约应由厂商负责，但后续法律问题，双方还需进一步协商，目前当务之急是让新版“护照”尽快重新发行。

另外，“领务局”也在网站上公告，继续发行第一代晶片“护照”，第二代晶片“护照”发行日期将另行公告。

“领务局”表示，目前旧版晶片“护照”库存量约20万本，估计够使用到明年2月农历年前，民众不会有领不到“护照”的问题。

至于“晶片”护照图样发生失误，领务局辩称，“中央印制厂”负责图稿设计人员参照以前自行拍摄的桃机航厦照片为底设计，但为“丰富构图”，参考网络图片，却被标示错误图片误导，设计出与美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯（Dulles）国际机场极为相似的手绘图。

台涉外部门声称，第二代晶片“护照”参采国际先进护照防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用“金属化表面凸起”及全面更新“护照”内页图案等，纳入全台各县市特色景点地标及风土民情等主题。

责任编辑：张建利