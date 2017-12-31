原标题：台湾跨年夜不平静！“总统府”前遭泼红漆
[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”网站12月31日报道，台湾“总统府”正大门晚间遭不明人士泼洒红漆，台湾警方已带走四人。
报道援引台湾警方的消息称，晚上18时23分，“大观自救会”在凯达格兰大道“总统府”前聚集陈情抗议，突遭不明人士泼洒油漆，警方立即一拥而上，已带走四人。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 2017年最后一天连发重磅人事调整
- 【 军事 】 蔡英文称大陆不会武统遭台网友嘲讽
- 【 财经 】 王健林与县长交锋:不如每年给你5亿
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤疑同居？熊抱归家过夜被拍
- 【 科技 】 贾跃亭妻子甘薇回国 称会处理乐视问题
- 【 教育 】 90后出家人：真正“佛系”不是消极避...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有