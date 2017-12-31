原标题：台湾跨年夜不平静！“总统府”前遭泼红漆

[环球网综合报道]据台湾“中时电子报”网站12月31日报道，台湾“总统府”正大门晚间遭不明人士泼洒红漆，台湾警方已带走四人。

报道援引台湾警方的消息称，晚上18时23分，“大观自救会”在凯达格兰大道“总统府”前聚集陈情抗议，突遭不明人士泼洒油漆，警方立即一拥而上，已带走四人。

责任编辑：张建利