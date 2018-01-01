香港航空准点率世界第一的秘诀：晚1分钟总裁都问

原标题：香港航空准点率世界第一的秘诀：飞机晚点一分钟总裁都要问

[环球网报道 记者 周骥滢]在中国的文化世界里，“十二”是具有特殊含义的数字。以十二生肖为例，以一个生肖开始，再回到这个生肖，十二年即是一个轮回。对于2006年成立、“属狗”的香港航空公司来说，2018年就是她的“本命年”，回到这个终点，又如何重新出发呢？在环球网记者采访香港航空服务总监简浩贤时，这个答案显而易见并且从未改变——为乘客提供最优质的服务。

“飞机晚点一分钟总裁都要问”

在过去的几年，网络上有很多因为飞机不能准时起飞，导致乘客和机场、航空公司人员等发生口角甚至肢体冲突的新闻。保证一定数字的准点率，至少在飞机晚点后展现足够的服务诚意，一直是中国航空公司努力的目标。这一点上，香港航空公司有一项足够骄傲的成绩：国际知名的英国航空旅行数据公司OAG调查显示，2017年10月，香港航空公司的准点率位居世界第一，超越很多老牌航空公司。

这个成果并非轻而易举。据香港航空服务总监简浩贤介绍，公司上下把抓准点率作为最重要的工作，甚至总裁都要一个一个航班的过问。

香港航空一天数十个航班，公司总裁每个航班的起飞时间都要关注。晚了一分钟就要问原因，并且刨根问底，将责任落实清楚。比如谁负责监管的，负责这个工作的有多少个人？具体情况有一一通知到位吗？他们有做了什么努力来减少延误？总裁亲自过问，下面的分管领导和员工们也“打破砂锅”查找延误原因。

在围棋中有一种说法，就是复盘，将自己走过的每一步都重复一遍，同时复制自己的心路历程、处理问题的方式和原因，而不是大而化之用“大意”、“没注意”等理由糊弄过去。而香港航空看待每次延误都是一次复盘，力求下次相同问题不再发生。

这才是世界准点率第一诞生的秘诀。

吉他专用托运箱

在整理登机行李的时候，很多人都有过类似被嘱咐的经验——贵重物品要随身携带。这是出于对航空公司托运的潜意识的担心，怕自己的行李遭到暴力托运（比如被扔来扔去），里面珍贵的物品容易遭到破坏。

乐器的托运更为复杂，比如吉他。类似吉他的乐器，因为个头不小，无法作为登机行李随主人出行，通用的解决方法是第一托运，第二买一个单独的飞机票给乐器。如果有些乐器不满足“登机”的尺寸要求就只能托运。2008年3月，吉他手戴夫•卡罗尔在美国芝加哥机场转机时，亲眼目睹了演出器材被行李员像“扔链球”一样装卸、导致损坏的过程。自那之后，卡罗尔多次向联合航空公司在各地的服务部门投诉，结果“皮球”总是被踢来踢去。卡罗尔最后创作了歌曲《联航损坏了吉他》，在网上推出后吸引了大量观众。

针对乐器可能被损坏的问题，香港航空公司独辟蹊径想出了一个好方法——吉他单独托运箱。这个箱子是为吉他专门设计的，外面是一个大型的长方形箱子，打开箱子，里面则是被固定好的一个吉他箱子，以此最大限度的保护里面的乐器。并且，用这种吉他专门托运箱，无需交额外的费用，是完全免费的。

据介绍，自从用了这个吉他托运箱，香港公司负责托运的吉他从来没有遭到过损坏。目前，很多香港演艺人员如果出行，只要有香港航空就一定要乘坐香港航空，因为这样才可以最大限度的保护自己的宝物。

从“很香港”到“很世界”的美食

“很年轻，好香港”是香港航空公司的核心品牌价值和立足之本。“很香港”的其中一个代表就是，给乘客带来正宗的香港美食。

2017年香港航空公司开通前往加拿大温哥华的直航飞机，如何寻找最好美食的问题变得迫在眉睫。从香港飞往温哥华的食物好解决，继续采用香港本地的优秀餐厅就好，可是从温哥华返程的飞机如何将最优质的粤式美食带给乘客呢？

最后，香港航空找到了在2017年的温哥华杂志美食大奖中夺冠的粤式美食餐厅——皇朝海鲜。在温哥华杂志美食大奖28年的历史中，还是第一次颁奖给一家中国餐馆。皇朝海鲜餐点的魅力在于，不仅体现了粤式美食的风情，更是将西餐的魅力也融入其中，两者得以融洽地合二为一。

这或许可以看成是香港航空走向世界的方向之一——不仅仅是“香港的”，更是“世界的”。

不只是在温哥华，在美国洛杉矶、在泰国曼谷，在世界上香港航空公司已经到达或者即将到达的地方，香港航空公司都立志将最优质的美食、最无可挑剔的服务提供给自己的乘客。

就像简浩贤所说，一直不断成长的香港航空公司虽然起源自香港，但是市场不仅仅是着眼于香港。而香港航空将不仅仅是运输乘客，而是作为文化与文化沟通的桥梁，在本命年和之后的岁月中，持续发展。

责任编辑：刘光博