蔡英文脸书贺新年 网友酸：毁宪乱政快乐个屁

原标题：蔡英文2018脸书首秀祝民众新年快乐 网友酸：鱼肉乡民，快乐个屁

[环球网综合报道]今天是元旦佳节，也是2018年第一天。台湾地区领导人蔡英文上午在个人脸书上发布其2018年第一篇贴文，祝岛内民众新年快乐。但静看留言，环环发现，岛内网友虽回复迅速，但除了回应新年快乐之词，不少网友对蔡英文的祝福却并不买账，反而酸讽声一片。

据台湾“中央社”1日报道，1日一早，台“总统府”举办元旦升旗音乐会，蔡英文和其副手陈建仁等人一同出席，不少岛内民众也顶着寒风到场，挥舞着小旗，拍照留念。

蔡英文脸书截图

随后，蔡英文通过脸书发布了其2018年第一篇贴文，祝台湾民众新年快乐，2018幸福共好。不少网友立即涌入，纷纷留言，有网友展望2018的台湾前景，希望越来越好；也有网友希望蔡英文2018加大改革力度，让台湾社会更加稳定安全。但不少网友都在酸讽，更是有网友痛批，“毁宪乱政，斗争异己，争权夺利，鱼肉乡民，快乐个屁”！还有网友说，“在你（蔡英文）竞选前承诺的事达成前，2018第一件事就是把给你的赞收回。（选票已经收不回了，但4年就轮一次，这次真心失望。”

台湾“联合新闻网”1日报道称，每逢元旦，台湾地区领导人都会按照往例发表元旦文告，但蔡英文自2016年就任后就取消了相关活动，今年元旦同样没有发表谈话，仅在脸书上有所表示。

岛内网友抗议蔡英文当局 元旦举行升旗仪式（图片来源：台湾“联合新闻网”）

1日一早，不少岛内陈抗团体就来到“总统府”前抗议，反对蔡英文当局“劳基法”修恶、有条件松绑7休1等措施。且不少民众除了表演升旗行动剧外，还有很多抗议民众戴面具扮演蔡英文，模仿其口吻发表恶作剧版的元旦文告，讽刺蔡英文没有兑现选前承诺，包括加薪、降低工时等劳工政策。

责任编辑：刘光博