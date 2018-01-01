元旦金门“模范街”插满两岸旗帜 游客：好亲切

原标题：两岸旗帜插满街！ 元旦金门“模范街”一片红获游客点赞：好亲切

金门“模范街”两旁插满两岸旗帜，两岸游客驻足拍照。（图片来源：台湾“中时电子报”）

[环球网综合报道]今日元旦，金门最著名的老街“模范街”旗海飘扬，引来不少两岸游客驻足参观。街道旁，只见一边悬挂着鲜艳的五星红旗，一边挂有“青天白日满地红旗”，不少游客对此元旦即景感叹道，“两岸一家亲的感觉好亲切”。

据台湾“中时电子报”1日报道，名为“模范街”的红砖老街，兴建于1924年，在金门因街道整齐有致被称为全岛模范。元旦佳节，“模范街”上同时出现着五星红旗和“青天白日满地红旗”，打破了昔日金门“战地”禁忌的景观，一片红艳艳的景象，看起来喜气洋洋，格外壮观。

不少两岸游客纷纷驻足拍照，留念之外也及时将影像传回家去，与家人分享金门行难得的画面。故乡在金门，长期在台湾工作的颜女士感慨称，“真的很好！两岸本来就是一家人，感觉十分亲切。当地民众也一致认为，两岸要和平，不要战争，‘模范街’真的是街如其名，带动两岸一家亲的气氛”。

一位早年在“模范街”经营“国共餐厅”时就在自己店门口插上五星红旗的王姓店主表示，“当初两岸在军事对峙时，‘国旗’是敏感的东西，一不小心就被当作‘匪谍’，但如今两岸关系缓和，时代已经改变，过去严肃的意识型态也应走入历史，两岸只要和平、不要战争，应以更宽阔、轻松的心情，来看待两岸的交流才对”。

王姓店主（左）拿起五星红旗

对于街道两边同时插满两岸旗帜的做法，该店主说，这样也是一种另类的“文创”和“装置艺术”，希望能吸引更多两岸游客前来旅游参观。

许多游客经过老街，纷纷竖起大拇指点赞，称“早该这样做了”，希望两岸旗帜可以一直插下去。

责任编辑：刘光博