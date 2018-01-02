赖清德“内阁”春节前或改组 传李大维将被替换

原标题：赖清德“内阁”春节前改组换掉李大维？传“驻美代表”将接任

“老蓝男”李大维传出将被撤换（图片来源：“中央社”）

[环球网综合报道]台湾绿营媒体2日报道称，台当局涉外部门负责人李大维因二代晶片“护照”误植美国杜勒斯机场的乌龙，传出可能异动。而民进党党政人士透露，上任将满四个月的赖清德“内阁”，确实不排除在农历新年前进行“微调”。目前被党政高层点名列入观察的“部会”首长，除李大维之外，还有内政部门、财政部门以及教育部门的负责人叶俊荣、许虞哲和潘文忠。不过，台湾“总统府”、“行政院”被问到此事时，都予以否认。

报道称，有民进党党政人士透露，赖清德去年9月8日刚接“阁揆”时，因思考他自己、“行政院副院长”施俊吉及“行政院秘书长”卓荣泰等三人都是“新人”，为求政局稳定，因此“内阁”人事暂不做大幅异动，如今“行政院”三人已熟悉业务，默契也配合不错，将针对各“部会”的表现，评估在“立法院”临时会结束、农历年之前，即可进行“内阁”人事调整。

由于赖清德曾多次提及，“内阁”人事会随时检讨”，党政人士分析，许虞哲是属于“政大财税帮”，长期在“财政部”历练，被视为前“院长”林全留下来的“老蓝男”，而李大维也同样是岛内“独派”反对的“老蓝男”，再加上“护照”误植引发轩然大波，李的危机处理不好，许、李二人不排除顺势换下来，传出“外长”将由现任的台当局“驻美代表”高硕泰接任。

至于蔡英文着力甚深的“体育协会改革”，据透露，潘文忠对体育界不熟悉，也处理不够积极，单项协会改选传出“人头会员”等争议问题，现在也处于“留校察看”的阶段；至于叶俊荣早在去年九月“内阁”改组时，就被视为“观察名单”，主要在于无法掌握警政系统，役政与宗教事务也频出状况，让党政高层相当不满而思考异动。

不过，对于“内阁”可能异动，“总统府”发言人林鹤明今日表示：“这类毫无根据的假讯息，没有回应的意义。”“行政院”发言人徐国勇也称，没有听说此事。

台当局“驻美代表”高硕泰今天出席活动时则表示，对于传闻他将返台接任“外交部长”的消息，自己“毫无所悉”，他也强调这完全“不是个议题”（non-issue）。

另一方面，有消息传出，蔡英文的表姐、台当局劳动部门负责人林美珠已告知“绿委”，她将在“一例一休”“修法”通过后，以健康因素请辞下台。对此，台“劳动部”主秘陈明仁声称，林美珠没有“倦勤”，仍倾全力推动“劳基法修法”等政策，徐国勇上午也以短信回复台媒的查询，称“无此讯息”。

责任编辑：刘光博