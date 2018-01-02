陆客赴台湾跨年遭台男子无端辱骂 台网友：丢人

原标题：陆客赴台湾跨年遭台男子无端辱骂 台网友直呼“丢人”

捷运（来源：联合新闻网）

[环球网综合报道]到台湾旅游跨年如何？据台媒2日报道，在台北捷运等列车的时候，两名正在交谈中的大陆女子遭到一名台湾男子无端辱骂，“426（注：死阿陆），可以安静一点吗？”乘客上车后，男子还不罢休，再飙骂不雅字句。相关行径被曝光后，许多网友直呼“丢台湾人的脸！”

报道引述目击网友说法，当时是凌晨两点多，捷运站一名等列车的男子，竟只是因为听到两名年轻女陆客在交谈，就开始辱骂她们“426”、“可以安静一点吗？”，俩人进到车厢内后，他还继续跟到里面骂她们“靠夭啦，可不可以安静一点”，声音大到惊动其他乘客，男子甚至还脱口骂三字经。

这名网友表示，两名陆客听到男子破口大骂并没有回应，只是默默地走到其他位置，他觉得男子行为形同霸凌，实在为这两名陆客感到无辜，捷运车厢内并非只有陆客在交谈，也有其他乘客在聊天，对于男子只是因对方是大陆人，就破口谩骂，觉得这种行为相当不理性、十分丢台湾人的脸，。

事件发生后，北捷表示未接获相关投诉，也再次呼吁旅客，如见有异常状况，在列车上随时都可透过对讲机通报状况，车站会派站务员尽速前往处理。对此，台网友留言表示，“你（该男子）才应该安静点”，“没风度，没自信”，“这就是台湾最美的风景？”

责任编辑：刘光博